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「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛！比特斯拉便宜40萬、空間又更大

▲TOYOTA全新bZ7電動轎跑上市首月就有好成績。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ7電動轎跑上市首月就有好成績。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

劍指特斯拉Model 3而來，來勢洶洶的廣汽豐田TOYOTA bZ7日前已在大陸市場上市，帶來討論話題十足的14.78萬人民幣入手價，僅新台幣約65萬就能入手，不僅價格比當地Model 3便宜約近40萬，空間配備也更有優勢。

▲TOYOTA全新bZ7電動轎跑上市首月就有好成績。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ7用尺碼、價格優勢迎戰霸主特斯拉Model 3。

全新TOYOTA bZ7大陸一開賣就直接引爆話題，不只是價格開得夠狠，上市短短1小時就湧入超過3000張訂單，熱度完全不輸當地新勢力品牌，關鍵原因bZ7以越級打怪方式策略，其尺碼車長來到5,130mm、軸距3,020mm，已經與特斯拉Model S不相上下，但售價卻比Model 3便宜一大截。

全新TOYOTA bZ7大陸當地補貼優惠售價14.78萬至19.98萬元人民幣（約新台幣65～89萬），而大陸Model 3起價人民幣約23.55萬（約新台幣104萬），兩者有近新台幣40萬價差，且官方上市就允諾bZ7電池燒了就直接賠一輛。

▲TOYOTA全新bZ7電動轎跑上市首月就有好成績。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內主打舒適的大空間，有按摩座椅、車載冰箱等。

配備空間也是bZ7強項，車內導入HarmonyOS智慧座艙，再搭配Momenta高階輔助駕駛系統，再加上零重力座椅、車載冰箱、大尺寸HUD與15.6吋中控螢幕等配備。

動力採單馬達設定、最大馬力約278匹，搭配71kWh與88kWh電池組，CLTC續航最高約710公里，並支援快充，官方數據顯示10分鐘可補約300公里續航。

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關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ7

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