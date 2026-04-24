只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

▲TOYOTA bZ7現身北京車展！售價僅新台幣65萬起。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為廣汽豐田今年重頭戲！全新TOYOTA bZ7當然沒缺席4月24日開幕的北京車展，《ETtoday車雲》也在現場一睹bZ7超大空間與跑格外型，鎖定特斯拉Model 3電動房車級距而來，重點bZ7售價僅新台幣65萬就能入手。

▲bZ7在豐田展區成為顏值相當搶眼的代表車款。

bZ7採用品牌新世代純電設計語彙，車頭以封閉式造型搭配貫穿式LED日行燈與發光廠徽，強化科技辨識度。整體線條偏向低趴且流線，車側透過溜背式輪廓與修長比例，營造出近似轎跑車的動感姿態。

▲尺碼不僅比Camry更大，且也優於對手特斯拉Model 3。

車身尺碼達到5130×1965×1506mm，軸距3020mm，不僅比油車Camry更大，且也優於特斯拉Model 3，與旗艦Model S不相上下，不僅視覺氣勢出眾，並帶來更優渥的車室空間。

全新TOYOTA bZ7大陸當地補貼優惠售價14.78萬至19.98萬元人民幣（約新台幣65～89萬），而大陸Model 3起價人民幣約23.55萬（約新台幣104萬），兩者有近新台幣40萬價差。

▲車內配備誠意十足，後座除了有大空間，更有滿滿舒適配備加持。

bZ7中控採用大尺寸懸浮式螢幕結合數位儀表與抬頭顯示器，並導入鴻蒙座艙系統，提供直覺化操作體驗與多元應用整合，值得一提的是，其車室空間表現相當突出，後排腿部與橫向空間皆十分充裕，搭配全平地板設計，即使滿載乘坐仍具備良好舒適性，後座並提供加熱、通風、按摩與電動調整等配置，後座大老闆肯定喜歡。

動力採單馬達設定、最大馬力約278匹，搭配71kWh與88kWh電池組，CLTC續航最高約710公里，並支援快充，官方數據顯示10分鐘可補約300公里續航。

TOYOTA bZ7在本屆北京車展中展現出明確產品定位，以大尺碼車身、舒適取向座艙與完整科技配備為主要訴求，同時透過更具跑格化的外型設計吸引年輕族群目光，在實際現場體驗下，其寬敞空間與乘坐舒適度表現尤為突出，也顯示廣汽豐田在純電市場中正積極強化產品競爭力。