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BMW全新「iX3休旅、i3轎跑」長軸版發表！台灣標準款今年陸續導入

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

BMW於4月22日北京品牌之夜中，一口氣端出兩款大陸長軸2款電動車，主角分別為iX3休旅、i3轎跑，雖然長軸款都是大陸市場專屬，但對台灣來說也算頗有參考價值，台灣市場確定導入標準款的iX3與i3，iX3預計今年10月上市，而i3則落在明年下半季。

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲長軸車款擁有更出色的車長、軸距尺碼優勢，帶來更討喜的乘坐空間。

iX3、i3都是BMW新世代平台的核心戰略電動車款，更是品牌接下來在台灣市場的電動車新主力，大陸首發的長軸版最大特色就是空間有感放大，軸距直接拉長約108mm、突破3米門檻，主打大陸市場偏好的「後排尊榮感」。

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲iX3長軸版擁有驚人的900公里續航，在目前電動車競品中已是前段班優等生。

不只空間，BMW也針對底盤、懸吊做專屬調校，強調在舒適性提升的同時，仍維持品牌一貫的操控樂趣。 而在動力規格上，長軸iX3基本延續標準版配置，採用800V架構與高功率快充技術，甚至可支援最高約400kW充電，續航力在CLTC測試下可突破900公里。

iX3座艙透過水平延伸的儀表台結合門飾板線條，營造出明顯的環抱式駕駛氛圍，一坐進車內就能感受到偏向駕駛者的操控導向，並由全新BMW Panoramic iDrive與BMW Operating System X擔綱核心，整合中控大螢幕、抬頭顯示器與Panoramic Vision全景投影系統，搭配多功能方向盤操作，帶來更直覺的使用邏輯；另外還加入HypersonX聲效系統，進一步強化電動車的沉浸式駕馭體驗。

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲i3長軸版同樣擁有約900公里續航，後座空間表現也是重點。

另一款同步登場的BMW i3長軸版，同樣採用軸距放大優勢，把空間優勢集中在第二排乘坐體驗，標準款尺碼4,760x1,865x1,480mm、軸距2,870mm，長軸版軸距預計同樣有近3米表現。

技術面更是亮點滿滿，包括第六代eDrive系統、全新大圓柱電池，以及800V高壓平台，續航上看900公里級距，同時，BMW也針對大陸市場導入在地化智慧系統與駕駛輔助，強化競爭力。

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣iX3接單人氣爆棚，已有不少業務表示候車期恐要排到明年。

話題回到台灣市場，雖然台灣不會導入長軸版，但外型、內裝甚至動力架構都有極高參考價值，尤其今年10月準備上市的iX3電動休旅，自從海外發表後，就已經有不少消費者關注，甚至搶先卡位排單，現在iX3人氣可是持續高漲，經銷端不僅接單超過預期爆量，後面車主恐必須排到明年才能交車。

▲BMW於北京品牌之夜帶來iX3、i3長軸款。（圖／記者徐煜展攝）

▲大陸長軸款外型、內裝設計大致與海外全球戰略車相當。

台灣iX3規格車長4,782mm、軸距2,897mm，優於油車版的X3，定位在車長4,965mm、軸距3,000mm的iX之下，iX3不僅產品力新鮮感十足，內部空間更是不容小覷。

台灣官網展示規格為iX3 50 xDrive車型，擁有469匹最大馬力，805公里的WLTP續航力，21分鐘就能完成10～80%充電，採800V電池架構、108.7kWh電池容量，為品牌最新第6代eDrive科技技術。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX27系列iX3

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