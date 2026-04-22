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Hyundai「全新小型掀背電動車」登場！Ioniq 3續航力上看496公里

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai Motor 日前正式發表 Ioniq 3，為電動家族注入最新成員。這款純電動小型掀背車鎖定歐洲消費者的日常移動需求，強調直覺、舒適與實用性。車款由 Hyundai Motor 歐洲研發中心主導設計，並於土耳其伊茲密特工廠生產，預計將進一步擴大品牌在歐洲電動車市場的占有率。

Ioniq 3 採用全新的「Aero Hatch」車身造型，在空氣力學效率與車室空間之間取得平衡，目標風阻係數為 0.263。車身設計延續 Hyundai Motor 的「Art of Steel」設計語彙，以簡潔而有力的鈑金曲面構成視覺主體，並加入品牌標誌性的像素燈光元素，車頭中央的四個圓點則以摩斯密碼呈現字母「H」。車身尺碼為長 4,155 公釐、寬 1,800 公釐、高 1,505 公釐，軸距 2,680 公釐，並提供 11 種外觀車色與 16 至 19 吋輪圈選項，另推出 N Line 運動化版本。

車室內部遵循「家具化空間」設計理念，透過長軸距與平整化底板配置，營造出寬敞的後座乘坐空間，可舒適容納三名成人。行李廂容積達 441 公升，其中包含名為「Megabox」的隱藏式儲物空間。內裝材質選用受到自然景觀與 1970 年代義大利家具設計啟發的紡織品，並加入回收與生質材料。配備方面提供放鬆座椅、加熱通風功能、雙區恆溫空調、環境 LED 燈光與 BOSE® 高級音響系統。

Ioniq 3 建構於 E-GMP 平台並採用 400 伏特電氣架構，提供標準里程與長里程兩種電池選項，預估 WLTP 續航里程分別為 344 公里與 496 公里。DC 快速充電可在約 29 分鐘內將電量從 10% 充至 80%，並支援最高 22kW 的交流充電。動力輸出方面，前輪驅動設定，最大馬力 147 匹，最大扭力 250 牛頓米，0 至 100 公里加速最快為 9.0 秒，極速可達每小時 170 公里。此外，Ioniq 3 是 Hyundai Motor 在歐洲首款搭載 Pleos Connect 資訊娛樂系統的車型，支援數位鑰匙、隨插即充與電動車路線規劃等功能，並配備 Highway Driving Assist 2 等 SmartSense 主動安全系統與七具安全氣囊。

Ioniq 3 以全新的 Aero Hatch 車型定位，結合 Hyundai Motor 在電動平台與 Europer 區域研發的資源，展現品牌在歐洲市場深耕電動車產品的企圖。該車款在續航、空間與科技配備之間取得平衡，預計將成為品牌在電動掀背級距中的主力戰將。Hyundai Motor 表示，能耗與性能數據仍待最終認證，各市場規格可能略有差異。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Ioniq3小型掀背電動車汽車新車

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