16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港

▲Super Cub C125是Honda首款重返台灣市場的白牌機種，建議售價16萬。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda台灣本田二輪今（22）日宣布，首部重返台灣市場的白牌車款為2027年式Super Cub C125，並為其開出16萬的正式售價，提供博斯普魯斯藍與金屬銀等2種車色，預計今年第3季到港交車；隨著「本田小狼」Super Cub C125率先打頭陣，後續的Grom（原MSX）以及「小猴子」Monkey相信也不遠了。

▲此次導入車色有金屬銀（上圖）與博斯普魯斯藍。（圖／翻攝自Honda）

自1958年誕生的Super Cub車系，目前全球累積生產已超過1.1億台，是銷售歷史最長及銷售台數最多的機車，行駛於超過160個國家的道路之上，不僅是簡單耐用好上手的交通工具，其經典設計甚至已經成為一種文化符號，從誕生之初到現在都維持一樣的優雅車身線條，也擁有一大票死忠粉絲不斷支持。

▲Super Cub車系於1958年誕生，迄今全球銷售突破1.1億台，是銷售歷史最悠久且銷量最高的二輪機種。（圖／翻攝自Honda）

Super Cub C125搭載124c.c.空冷單缸引擎，配合PGM-FI電子噴射系統，可輸出9.6匹馬力與1.1公斤米扭力，而離心式離合器與4速循環排檔，則能讓沒有檔車經驗的騎士也能輕鬆享受樂趣，鋼管車架、前後懸吊與17吋輪圈，帶來穩定可靠的操控性，直立騎姿與座椅則確保了視野與舒適度。

▲離心式離合器是Super Cub C125的一大亮點，檔車新手也能輕鬆享受操駕樂趣。（圖／翻攝自Honda）

儘管是有著悠久歷史的經典機種，不過Super Cub C125還是搭載了不少現代化配備，包括全車LED燈具、雙競面雙鍍鉻設計儀表板、Honda Smart Key智慧鑰匙等，都帶來更好的用車體驗，而前輪ABS則是能降低緊急狀況時煞車操作不當造成的風險。

▲Super Cub C125搭載了不少現代化配備，包括液晶儀表、Honda Smart Key智慧鑰匙等。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cub C125小檔案。（圖／翻攝自Honda）