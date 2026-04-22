ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲Super Cub C125是Honda首款重返台灣市場的白牌機種，建議售價16萬。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda台灣本田二輪今（22）日宣布，首部重返台灣市場的白牌車款為2027年式Super Cub C125，並為其開出16萬的正式售價，提供博斯普魯斯藍與金屬銀等2種車色，預計今年第3季到港交車；隨著「本田小狼」Super Cub C125率先打頭陣，後續的Grom（原MSX）以及「小猴子」Monkey相信也不遠了。

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲此次導入車色有金屬銀（上圖）與博斯普魯斯藍。（圖／翻攝自Honda）

自1958年誕生的Super Cub車系，目前全球累積生產已超過1.1億台，是銷售歷史最長及銷售台數最多的機車，行駛於超過160個國家的道路之上，不僅是簡單耐用好上手的交通工具，其經典設計甚至已經成為一種文化符號，從誕生之初到現在都維持一樣的優雅車身線條，也擁有一大票死忠粉絲不斷支持。

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲Super Cub車系於1958年誕生，迄今全球銷售突破1.1億台，是銷售歷史最悠久且銷量最高的二輪機種。（圖／翻攝自Honda）

Super Cub C125搭載124c.c.空冷單缸引擎，配合PGM-FI電子噴射系統，可輸出9.6匹馬力與1.1公斤米扭力，而離心式離合器與4速循環排檔，則能讓沒有檔車經驗的騎士也能輕鬆享受樂趣，鋼管車架、前後懸吊與17吋輪圈，帶來穩定可靠的操控性，直立騎姿與座椅則確保了視野與舒適度。

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲離心式離合器是Super Cub C125的一大亮點，檔車新手也能輕鬆享受操駕樂趣。（圖／翻攝自Honda）

儘管是有著悠久歷史的經典機種，不過Super Cub C125還是搭載了不少現代化配備，包括全車LED燈具、雙競面雙鍍鉻設計儀表板、Honda Smart Key智慧鑰匙等，都帶來更好的用車體驗，而前輪ABS則是能降低緊急狀況時煞車操作不當造成的風險。

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲Super Cub C125搭載了不少現代化配備，包括液晶儀表、Honda Smart Key智慧鑰匙等。（圖／翻攝自Honda）

▲16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cub C125小檔案。（圖／翻攝自Honda）

►台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

►台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Honda本田SuperCubC125小狼機車摩托車新車檔車售價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫演唱會前打網球熱身　劉畊宏「為讓他開心」故意輸球XD

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Hyundai全新小型掀背電動車登場2026-04-22

BMW全新「iX3休旅、i3轎跑」長軸版發表2026-04-22

Honda白牌機車重返台灣首發來了2026-04-22

BMW改款「新7系列發表直擊」台灣今年見2026-04-22

MG「全新轎跑公開亮相」2026-04-22

TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV42026-04-22

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表2026-04-22

全新「賓士C-Class發表」不吃油改吃電2026-04-21

TOYOTA「最省油RAV4要來了」台灣預計今年見2026-04-21

「國產、進口新日系中型休旅」現身2026-04-21

熱門文章

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表2026-04-22

Honda白牌機車重返台灣首發來了2026-04-22

BMW全新「iX3休旅、i3轎跑」長軸版發表2026-04-22

Hyundai全新小型掀背電動車登場2026-04-22

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛2026-04-21

BMW改款「新7系列發表直擊」台灣今年見2026-04-22

TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV42026-04-22

TOYOTA超帥新跑旅登場「台灣最快今年導入2026-04-21

MG「全新轎跑公開亮相」2026-04-22

TOYOTA「最省油RAV4要來了」台灣預計今年見2026-04-21

相關新聞

小琉球奇景！ 整排機車「座墊全掀開」　內行揭真相：不做會後悔

小琉球奇景！ 整排機車「座墊全掀開」　內行揭真相：不做會後悔

TOYOTA「最省油RAV4要來了」台灣預計今年見！不吃油能跑137公里

TOYOTA「最省油RAV4要來了」台灣預計今年見！不吃油能跑137公里

「國產、進口新日系中型休旅」現身迎戰TOYOTA RAV4！油電拚省油、省稅金

「國產、進口新日系中型休旅」現身迎戰TOYOTA RAV4！油電拚省油、省稅金

BMW宣布「攜手Rimac開發i7高壓電池」！第6代技術能量密度提升20％

BMW宣布「攜手Rimac開發i7高壓電池」！第6代技術能量密度提升20％

RAM大公羊推「2500警用皮卡車」！能打擊犯罪還能拖曳載重

RAM大公羊推「2500警用皮卡車」！能打擊犯罪還能拖曳載重

讀者迴響

熱門文章

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表！新外型更霸氣、內裝有感升級

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表！新外型更霸氣、內裝有感升級

16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港

16萬！Honda「白牌機車重返台灣」首發來了　本田小狼第3季到港

BMW全新「iX3休旅、i3轎跑」長軸版發表！台灣標準款今年陸續導入

BMW全新「iX3休旅、i3轎跑」長軸版發表！台灣標準款今年陸續導入

Hyundai「全新小型掀背電動車」登場！Ioniq 3續航力上看496公里

Hyundai「全新小型掀背電動車」登場！Ioniq 3續航力上看496公里

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛！比特斯拉便宜40萬、空間又更大

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛！比特斯拉便宜40萬、空間又更大

BMW改款「新7系列發表直擊」台灣今年見！更舒適更爽　詮釋旗艦新風範

BMW改款「新7系列發表直擊」台灣今年見！更舒適更爽　詮釋旗艦新風範

TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV4！全新油電省油更會跑

TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV4！全新油電省油更會跑

TOYOTA超帥新跑旅登場「台灣最快今年導入」！全新套件加持更狠、更有氣勢

TOYOTA超帥新跑旅登場「台灣最快今年導入」！全新套件加持更狠、更有氣勢

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366