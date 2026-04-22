改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表！新外型更霸氣、內裝有感升級

▲改款新LEXUS NX首度被捕獲！（圖／翻攝自《autoweek》）

記者徐煜展／綜合報導

作為LEXUS旗下最暢銷的中型休旅NX即將改款！海外已在歐洲捕獲到新LEXUS NX身影，更在一般道路、賽道進行測試，從測試車來看，新LEXUS NX擁有更具辨識度新外型，內裝也預料針對車載系統進行有感升級。

▲新LEXUS NX車頭整容更有銳利跑格感，車尾也有一些變化。

小改款NX維持現行世代俐落且帶有銳利線條的設計語彙，車側比例幾乎原封不動，顯示這次仍屬於小改款而非大改款，車頭與車尾都將迎來重新修飾，包括頭燈造型、保桿線條變得更銳利，尾燈與後保桿也會跟進更新，整體視覺更貼近品牌近年新世代語言。

值得注意的是，新NX甚至被拍到直接在紐柏林賽道進行測試，這點頗有玄機，主打舒適與豪華NX豪華休旅來說，在賽道測試暗示品牌很可能針對底盤與操控進行優化調校，尤其是F Sport車型，預期在轉向反應與動態穩定性上會有更明顯進步。

▲小改款LEXUS NX隨著測試車被捕獲，預計今年發表。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

LEXUS NX自2014年問世以來，就是品牌豪華級距關鍵主力車，更在2021年推出現行款新一代，如今歷經5年銷售即將迎來小改款，新NX這波升級也是為了延續產品競爭力。