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210萬起！MINI Cooper「JCW性能版、敞篷」登台　熱血上空風情任選

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI台灣總代理汎德發表3門JCW、Cabrio敞篷車型，售價皆自210萬起。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年發表MINI Cooper三門掀背後，MINI總代理汎德今（27）日也帶來最強悍的John Cooper Works（以下簡稱JCW）版本，並且同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬起。

MINI John Cooper Works：210萬起
MINI Cooper Cabrio S敞篷：210萬起

首先在JCW方面，新車搭載2.0升4缸渦輪引擎、7速雙離合自手排變速箱，具有最大馬力231匹／38.7公斤米扭力，靜止加速破百只要6.1秒，也是三門Cooper最強版本。

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲JCW具有專屬空力套件、鮮紅色卡鉗、18吋輪圈與中置單出尾管。

JCW外觀具有專屬空力套件，並以紅黑賽車配色為主，搭載18吋JCW雙色鋁圈、JCW紅色運動化卡鉗，同時也有光型變化智慧LED頭燈、英國國旗LED尾燈、中置尾管，展現強烈運動氛圍。

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲JCW採跑車化座椅、9.4吋圓形觸控螢幕，配備harman／kardon音響、Level 2駕駛輔助系統。

座艙採跑車化座椅、9.4吋OLED中央圓形觸控螢幕，並且還能在Go-Kart模式中體驗純粹駕駛樂趣，新一代MINI Operating System 9影音系統操作更直覺，標配harman／kardon音響、Level 2駕駛輔助系統。

至於另一款MINI Cooper Cabrio敞篷車，僅採單一Cabrio S車型，其電動軟頂敞篷可在時速30km／h操作，開篷18秒、關篷15秒，其他配置上也與3門S車型相同，動力則採2.0升4缸汽油渦輪引擎，具有204匹最大馬力。

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper JCW、敞篷車登台。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper Cabrio敞篷車採單一車型，開、關篷分別為18秒、15秒。

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