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「Nissan全新休旅」跟TOYOTA、福特打價格戰！外型霸氣又能越野

▲Nissan日前官宣Xterra回歸！近來更有消息透露價格有驚喜。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan日前官宣Xterra回歸！近來更有消息透露價格有驚喜。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan公布重點新車藍圖計畫，確認將復活旗下經典越野休旅Nissan Xterra，近來再度釋出輪廓局部預告，且原廠也同步丟出一個關鍵訊號：售價將「出乎意料親民」，要TOYOTA、福特來競爭。

▲Nissan日前官宣Xterra回歸！近來更有消息透露價格有驚喜。（圖／翻攝自Nissan）

▲Xterra維持象徵性的越野精髓，鎖定喜愛戶外休閒買家而來。

從預告圖來看，全新Xterra走的是相當純正的硬派路線，整體輪廓方正厚實，車頭採用近年流行的分離式頭燈設計，上方三段式燈條結合大面積字樣識別，取代傳統廠徽的視覺語彙，讓整體辨識度大幅提升；下方則是粗獷保桿與多層次設計，搭配隆起的引擎蓋線條，營造出濃厚的越野氣息。

Nissan Xterra這次打算以親民價格應戰，原廠高層透露，新車售價有望壓在4萬美元以下（約新台幣125萬元），不僅低於美國越野休旅平均成交價，舉例來說，TOYOTA 4Runner售價約美金41,870元、福特Bronco售價40,495美金。

新一代Xterra將採用與Nissan Frontier相同平台打造，並延續梯形車架設定，意味著會具備優異的車身剛性與越野能力，動力將採用迎合北美市場的V6動力。

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