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HONDA新Civic大陸開賣「新台幣44萬」！台灣進口破百萬價差太驚人

▲大陸HONDA喜美推出新年式！並還有20週年限定版。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸HONDA喜美推出新年式！並還有20週年限定版。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

剛好適逢大陸HONDA Civic 20週年，近期推出新年式搶單，售價僅人民幣9.79萬，折合新台幣約44萬，反觀台灣市場的Civic喜美因進口身分，售價來到127.9萬，兩地價差之大也再度引起不少討論。

▲大陸HONDA喜美推出新年式！並還有20週年限定版。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸HONDA喜美推出新年式！並還有20週年限定版。（圖／翻攝自HONDA）

▲20週年限定版可選擇專屬車色，還加上大量的帥氣黑化套件。

大陸新年式HONDA Civic先以入門的1.5升渦輪為主打，提供4款車型，售價9.79～12.99萬人民幣，折合新台幣44～59萬，新年式最大亮點在於新增20週年限定版，外觀採用專屬拉力紅車色，並搭配大面積黑化套件，包括水箱護罩、後視鏡、門把、側裙與尾翼等細節皆進行燻黑處理，再加上17吋運動鋁圈與雙邊雙出排氣，視覺更具跑格，也更貼近當地年輕族群喜好。

▲大陸HONDA喜美推出新年式！並還有20週年限定版。（圖／翻攝自HONDA）

▲動力提供1.5升渦輪，有180匹、240匹馬力等輸出。

車內則維持清爽的淺色鋪陳，搭配皮質方向盤、排檔桿與座椅，並加入紅色氛圍燈營造運動氣息，同時具備外後視鏡加熱、8具揚聲器等實用配備。不過整體內裝與科技層面並未大幅升級。

動力統一搭載1.5升渦輪引擎，可輸出180匹馬力，搭配CVT無段變速箱，底盤採前麥花臣、後多連桿獨立懸吊，維持一貫均衡的操控與舒適表現。

台灣目前販售的Civic（喜美）採進口導入，且僅提供2.0升e:HEV油電單一動力，售價高達新台幣127.9萬元，與中國當地入門不到50萬元的價格相比，幾乎出現「一倍以上」的落差。當然，背後除了動力系統不同，配備與規格差異外，也牽涉到進口成本、稅制與市場定位等因素，但對消費者而言，仍難免形成強烈對比。

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