Aston Martin「最強V12前置敞篷」亮相！14秒開闔、極速略勝法拉利

▲Aston Martin發表Vanquish Volante，該車也是全球最速的前置引擎敞篷跑車，極速可達344km／h。（圖／翻攝自Aston Martin，以下圖）



記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin發表全新Vanquish Volante，該車也是目前市面上最速、動力最強的前置引擎敞篷跑車，搭載V12雙渦輪動力，首要競爭對手就是法拉利12Cilindri Spider。

新Vanquish Volante搭載5.2升V12雙渦輪引擎、8速ZF自排變速箱，採後輪驅動，具有最大馬力824匹／101.9公斤米扭力，極速可達344km／h，比法拉利12Cilindri Spider更高（340km／h），不過靜止加速破百表現為3.4秒，比12Cilindri Spider的2.95秒稍慢。

▲Vanquish Volante搭載5.2升V12雙渦輪引擎、8速ZF自排變速箱，採後輪驅動，具有最大馬力824匹／101.9公斤米扭力。



Aston Martin還為Vanquish Volante強化底盤，車重僅比Coupe車型多了95公斤，原廠也重新調整Bilstein DTX主動式懸吊系統。另外，Vanquish Volante採K型電動織布敞篷設計，可在14秒完成收闔，官方聲稱該敞篷的隔音、隔熱效果媲美Coupe車型。

▲Vanquish Volante採雙10.25吋螢幕、K型電動織布敞篷設計，可在14秒完成收闔。



座艙採雙10.25吋螢幕、配有Bowers & Wilkins音響系統（15支揚聲器），並可選配碳纖維座椅、鈦合金排氣系統、馬鞍皮行李套件等，同時也能透過Q部門提供豐富的客製化項目。目前Aston Martin Vanquish Volante已開放預訂，售價尚未公布，預計首批交車將在今年第3季。

▲Vanquish Volante已開放預訂，售價尚未公布，預計首批交車將在今年第3季。