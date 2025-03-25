奧迪預告「最便宜電動車」明年上市！德國製、可望採跨界身型

▲奧迪傳出將在明年推出最親民電動車，尺碼與A3同樣大小，並且會由德國工廠負責生產。（圖／翻攝自Audi，圖為A3 Allstreet跨界，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在奧迪（Audi）新一代A3上市後，外界也好奇電動版A3何時到來？最近奧迪執行長就透露，該車將搭載電動車平台、並有望以獨立車型販售、最快在明年上市，屆時將成為品牌最小且最親民實惠的電動車。

奧迪總裁Gernot Dollner近日在德媒訪問時表示，即將推出的新產品是與A3同級距的電動車，並且明年就會在德國Ingolstadt工廠上線生產。儘管並未有太多資訊，但外界認為新車很可能搭載MEB平台，而非SSP平台，因為就時程規劃上，SSP平台將會作為下一世代電動車主要架構，需要等到2028年後才有機會上市。

▲外界預測新車很可能採跨界身型、類似於A3 Allstreet，並且搭載MEB平台。



有鑒於A3共有Sedan房車、Hatchback掀背車型，但新電動車很可能採5門掀背、甚至是 A3 Allstreet跨界身型，因為相對於房車，掀背車更受歐洲市場青睞，預料在續航表現上也會相當出色。

除了與A3同級電動車外，奧迪也會在今年4月於大陸推出新車，這款大陸市場新產品是由上汽集團在地開發，不過目前並沒有太多詳細資訊。