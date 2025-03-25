Hyundai宣布「將推全新高性能電動賽車」！Insteroid預告4月亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 近年來發表了多款高性能電動概念車展示其技術力與產品性能，向世人展示電動車也可以很有趣，而日前再度釋出一款名為 Insteroid 的概念作品。

▲Hyundai 宣布將推出全新性能電動車 Insteroid。

Insteroid 看起來是以市售標準的純電 Inster 作為基礎打造而來，車名便是從“Inster”和“Steroid”的兩個名詞混合而成，將於 4 月初正式亮相。

Hyundai Insteroid 來與市售的 Inster 沒有什麼太大的共同點，只有身形大小類似。這款概念車換上全新的車身設計，包括前後段的巨型爆龜輪拱，與 Hyundai i20 N WRC 的設計相似。座艙內部似乎已經完全拆除，同時裡面還有一組防滾架。此外，原廠工程師也為 Insteroid 精心打造了一套引人注目並符合空氣力學的輪圈蓋，在車尾還有一組高聳的尾翼造型。

從官方公布的照片細節來看，該車還將配備大量明亮的橙色元素和特殊的幽靈標誌。車內部分則有包括 Boost 按鍵、駕駛模式設定和賽道模式，同時還有橘色的安全帶配置。

根據 Hyundai 官方指出，Insteroid 是一款突破電子遊戲美學與現實世界界線的工程技術，感覺就像直接從數位賽道變出來的一輛賽車。

目前市售的 Inster 配備單一電動馬達，入門車型最大功率為 95 匹馬力，高階車型最大功率為 113 匹馬力。而 Hyundai 有望替 Insteroid 配備更強大的動力系統，或許採用與去年推出的 RN24 滾動實驗室模型所使用的 Ioniq 5 N 相同的雙電動馬達設定。