YAKIMA 2025新品發表！硬殼式車頂帳一次搞定單車、水上運動＆露營

▲全美最大車載裝備品牌YAKIMA舉行2025新品發表，統一車邊帳名稱為OverNOut、並推出SkyPeak全新硬殼式車頂帳。（圖／翻攝自YAKIMA）



記者林鼎智／綜合報導

全美最大車載裝備品牌YAKIMA今（25） 日舉行新品發表會，宣布旗下最具代表性產品車邊帳，將以全新品牌名稱「OverNOut」亮相，並同步發表新款180°車邊帳，主打搭帳方便、快速。

▲新OverNOut 180車邊帳可迅速安裝、並能搭配扇形帷幕提供私密露營空間。



台灣YAKIMA表示，未來OverNOut將成為品牌車邊帳的單一名稱，而此次發表的「OverNOut 180車邊帳」可直接安裝於車側，不用立柱即可完成，另外還能搭配專屬套件扇形帷幕，提供更私密的露營空間及遮陽避雨效果。

另外，YAKIMA也同步發表全新硬殼式車頂帳SkyPeak（售價59,800元），該車頂帳採4邊型楔型外觀、4面開窗，並且具有蚌殼式開帳設計，打開上蓋即完成，讓車宿更直覺便利。同時兩側還可額外加裝車邊帳或水箱，頂部也能安裝自行車架、衝浪板架等，一次滿足露營、4+2單車出遊、戶外野營與水上運動的裝載需求。

▲SkyPeak硬殼式車頂帳可一次滿足露營、4+2單車出遊、戶外野營與水上運動等需求。