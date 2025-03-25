136980元！Gogoro推「星宇航空特仕版」　張國煒參與設計限量200台

▲Gogoro推出Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版」，由星宇航空董事長張國煒參與設計，具有專屬車色、儀表介面及音效與周邊商品，首批200台售價136,980元 。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro繼去年與星宇航空結盟後，今（25）日宣布推出「Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版」，由星宇航空董事長張國煒親自參與設計，打造出致敬飛行器的全新車色、儀表及音效，同步推出一系列周邊商品只送不賣，首批200台，售價為136,980元。

Gogoro Pulse星宇航空特仕版靈感以無線電通訊呼號「Starwalker」出發，採用星宇航空標誌性的「大地金」塗裝，融合未來感及科技感；車尾則採Starwalker徽飾、結合車側及飛旋踏板處的航空設計，展現獨特魅力。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版具有大地金車色、專屬Starwalker徽飾銘牌。



新Gogoro Pulse星宇航空特仕版座椅也採頂級皮革材質，同時10.25吋數位儀表還具有專屬航空儀表主題，以飛機駕駛艙的儀表為設計來源，將飛行元素融入其中；音效部分也有模擬飛機啟動、起飛等環境音，提供宛如飛行艙內的駕駛體驗。

▲10.25吋數位儀表還具有專屬航空儀表主題，並有模擬飛機啟動、起飛等音效。



動力上，Gogoro Pulse搭載H1萬轉永磁同步馬達，具有最大輸出9kW、軸扭力4.3公斤米扭力峰值，靜止加速至50km／h僅3.05秒。同時獨家的數位矩陣式頭燈也具有13顆LED照明單元及主動彎道輔助燈，增添夜間騎乘安全性。

Gogoro Pulse星宇航空特仕版聯名套組除了特仕車外，還包括同車色聯名安全帽1頂、聯名飛行夾克1件、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套，只送不賣，首批200組限量珍藏價136,980元，9／30前入主再享星宇航空哩程數回饋5,000哩（限量200名）、加碼抽最高20,000哩（限額1名）。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版聯名套組還包括同車色聯名安全帽1頂、聯名飛行夾克1件、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套，只送不賣。