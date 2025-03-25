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台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

圖文／7Car 小七車觀點

近日網路上熱傳 Subaru WRX 車系即將迎來全新入門車型編成，為臺灣消費者們帶來更加實惠的購車選擇。而本站 7Car《小七車觀點》今 (3/24) 日也收到了熱心人士所捕獲到的街頭實拍照片，讓我們進一步瞭解其不同之處，相信原廠不久後就會釋出更多相關新車消息。

外觀細節更新！　新年式 Subaru WRX 入門車型街頭現蹤

根據照片來看，這輛 WRX 除了懸掛顯眼的白底紅字試車牌外，還展現出幾項明顯的外觀變化。首先，最引人注目的便是車身披上了全新的烤漆顏色，同時搭配上全黑多輻式輪圈。值得注意的是，車頂的電動天窗以及原先尾廂上的 tS 字樣皆被移除。

外觀細節更新！　新年式 Subaru WRX 入門車型街頭現蹤

動力方面，Subaru WRX 車系搭載代號 FA24 的 2.4L 水平對臥渦輪增壓引擎，提供 275ps/5,600rpm 最大馬力及35.7 kgm/2,000~5,200rpm 峰值扭力，搭配  SAWD 對稱式全時四輪驅動系統以及 Lineartronic CVT 無段變速系統 (可模擬 8 速，並設有換檔撥片可供調整)。電子懸吊系統以及個性化駕駛風格具備四種模式選擇。SGP (Subaru Global Platform) 全球模組化底盤以及 Inner Frame 車體結構技術大幅提升車體剛性並降低車身重心。懸吊採前麥花臣支柱式附扭力平衡桿、後雙 A 臂懸吊式附扭力平衡桿的配置。

整體來看，這款全新編成的 WRX 似乎針對外觀與配備進行了調整，以滿足不同消費族群的需求。雖然目前官方尚未正式發表，但隨著測試車現身街頭，或許也代表距離正式上市的日子已不遠。後續 7Car《小七車觀點》也將持續關注相關消息，為讀者帶來最新的市場動態與詳細解析。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸WRX入門汽車新車測試台灣

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