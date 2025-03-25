TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

▲雖然因供過於求暫停接單，但TOYOTA日本原廠仍針對Land Cruiser 300推出新年式升級。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠針對旗艦越野休旅Land Cruiser 300推出新年式更新，儘管目前該車因供不應求暫停接單，但原廠還是為其升級數位儀表、並加強防盜功能，這也是Land Cruiser 300自2021年上市迎來的首次更新。

日規新年式Land Cruiser 300外觀並未有變更，不過座艙方面則針對中高階車型升級12.3吋數位儀表（入門車型為7吋），中控螢幕則標配8吋，並可另外選配升級12.3吋。同時為了符合日本當地法規，原廠也為TSS駕駛輔助系統升級，針對PCS預警碰撞增添偵測騎士功能，另外也增添行車紀錄氣EDR（event data recorder）事件紀錄功能。

▲新年式Land Cruiser 300升級12吋數位儀表，並標配8吋中控螢幕（另可選12.3吋），同時TSS駕駛輔助也有優化。



不僅如此，有鑒於Land Cruiser 300為日本失竊率最高的車款，TOYOTA原廠也強化其防盜功能，除了全車系標配指紋驗證引擎啟動鈕、偵測智慧鑰匙是否實際在車輛旁、傾斜感應警報器等，同時也在App中增添「My Car Start Lock」功能，可讓車主透過手機遠端遙控關閉引擎，防止車輛被盜竊開走。

▲作為日本失竊率最高車款，原廠也為Land Cruiser 300強化防盜功能，包括指紋辨識引擎啟動鈕、 遠端關閉引擎等。



動力方面則維持不變，Land Cruiser 300提供V35A-FTS 3.5升V6雙渦輪汽油引擎、F33A-FTV 3.3升V6柴油引擎，皆搭載10速自排與4輪驅動系統。售價方面，日規新年式Land Cruiser 300汽油車型自5,252,500日元起（折合新台幣約115.2萬）、柴油車型則是8,136,800 日圓（折合新台幣約178.5萬）。

▲Land Cruiser 300共有3.5升V6雙渦輪汽油引擎、3.3升V6柴油引擎選擇，皆搭配10速自排變速箱、4輪驅動系統。