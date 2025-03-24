日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

▲原預計6月要停產的日規LEXUS NX 250，已在最後銷庫存階段。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS公告作為日規入門款動力的NX 250，即將在今年6月停產，不過停產消息一出似乎意外造成訂單爆量，日本當地經銷商有消息表示，6月要停產的NX 250時程恐將提前，NX 250已進入最後清庫存階段。

▲即將停產的日規NX 250，未來將由NX 350來補位。

LEXUS NX 250為日規入門款選擇，採用2.5升自然進氣引擎，擁有205匹馬力，而台灣市場則還有NX 200，採2.0升自然進氣，隨著日本今年將停售NX 250，未來台灣市場預計也會跟進停售。

隨著NX 250即將落幕，日規LEXUS NX入門款將由NX 350來補位，其採用2.4升渦輪，不過目前在售的NX 250為485萬日圓，折合新台幣101萬，NX 350入手價630.6萬日圓，折合新台幣132萬，其多了145.6萬日圓門檻，也難怪NX 250停產消息一公布，立即在日本掀起搶購潮。

▲台灣經銷端透露因日本停產影響，未來NX 250恐也將跟進停售。

日規未來僅剩下NX 350、NX 350h、NX 450h+等車型，而台灣還另有更便宜、更入門的NX 200，台灣NX 200售價171、181萬，而NX 250售價197.5、207.5萬。