ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

▲原預計6月要停產的日規LEXUS NX 250，已在最後銷庫存階段。（圖／翻攝自LEXUS）

▲原預計6月要停產的日規LEXUS NX 250，已在最後銷庫存階段。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS公告作為日規入門款動力的NX 250，即將在今年6月停產，不過停產消息一出似乎意外造成訂單爆量，日本當地經銷商有消息表示，6月要停產的NX 250時程恐將提前，NX 250已進入最後清庫存階段。

▲原預計6月要停產的日規LEXUS NX 250，已在最後銷庫存階段。（圖／翻攝自LEXUS）

▲即將停產的日規NX 250，未來將由NX 350來補位。

LEXUS NX 250為日規入門款選擇，採用2.5升自然進氣引擎，擁有205匹馬力，而台灣市場則還有NX 200，採2.0升自然進氣，隨著日本今年將停售NX 250，未來台灣市場預計也會跟進停售。

隨著NX 250即將落幕，日規LEXUS NX入門款將由NX 350來補位，其採用2.4升渦輪，不過目前在售的NX 250為485萬日圓，折合新台幣101萬，NX 350入手價630.6萬日圓，折合新台幣132萬，其多了145.6萬日圓門檻，也難怪NX 250停產消息一公布，立即在日本掀起搶購潮。

▲原預計6月要停產的日規LEXUS NX 250，已在最後銷庫存階段。（圖／翻攝自LEXUS）

▲台灣經銷端透露因日本停產影響，未來NX 250恐也將跟進停售。

日規未來僅剩下NX 350、NX 350h、NX 450h+等車型，而台灣還另有更便宜、更入門的NX 200，台灣NX 200售價171、181萬，而NX 250售價197.5、207.5萬。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

推薦閱讀

台灣保時捷「小改款911」4／10發表！首度導入油電動力704萬起

台灣保時捷「小改款911」4／10發表！首度導入油電動力704萬起

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

最新文章

保時捷小改款911預告4／10登台2025-03-25

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產2025-03-24

光陽突發聲明公司高層並無不合2025-03-24

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級2025-03-24

HONDA「喜美雙生車Integra」改款開賣2025-03-24

Honda「新CB1000F概念重機」發表2025-03-24

熱門文章

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產2025-03-24

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

「Nissan入門小休旅」終於有左駕2025-03-24

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級2025-03-24

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車2025-03-24

台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試2025-03-24

光陽突發聲明公司高層並無不合2025-03-24

相關新聞

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

有望150萬內！台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試　上半年上市

有望150萬內！台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試　上半年上市

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

英國新創電動車品牌「Perseus正式亮相」！2027交車搶占豪華級距

英國新創電動車品牌「Perseus正式亮相」！2027交車搶占豪華級距

讀者迴響

熱門文章

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366