有望150萬內！台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試　上半年上市

▲台灣速霸陸計劃推WRX旅行車入門款，近來已上路測試作籌備。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

去年意外在能源局油耗曝光的新速霸陸WRX Wagon旅行車，原廠有意推出更入門、更便宜的GT-S新車型，近期已開始上路測試被目擊，似乎已經在暗示這款新車型離上市發表已經不遠了！

▲上一代車型就有更經濟實惠的入門款。（圖／翻攝自速霸陸）

台灣在售的新一代速霸陸WRX Wagon，目前僅有188.8萬單1款車型，對比上一代車型門檻高了不少，事實上，上一代速霸陸旅行車就有提供139.8萬的GT-S入門款，而去年能源局曝光的同樣為GT-S車型，未來新一代GT-S車型有望進軍150萬內戰場。

▲去年12月能源局曝光新WRX Wagon GT-S。（圖／翻攝自能源局）

送測的WRX Wagon GT-S新車型，採2.4升水平對臥渦輪，搭配CVT變速箱，市區油耗7.79km/L、高速15.01km/L、平均油耗為11.2km/L。

WRX Wagon GT-S若售價能壓到150萬內門檻，絕對能增加不少購車誘因，目前台灣同級的進口旅行車售價，有福特Focus ST Wagon 158.9萬、Skoda Octavia Combi的119.8～161.8萬，計劃在今年上市的新WRX Wagon GT-S，能為旅行車市場帶來更多活力。