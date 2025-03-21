「新HONDA Accord」安全大升級更聰明！日本預告上市折合新台幣114萬

▲日規Accord升級HONDA Sensing 360＋。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本HONDA預告新Accord成為國內首搭HONDA Sensing 360＋車款，透過更先進全新系統升級，讓新Accord可實現短暫的完全手放開輔助駕駛，新車預計7月正式上市，當地售價折合新台幣114萬。

▲新系統可實現超越L2等級的輔助駕駛功能。

最新的HONDA Sensing 360＋系統在軟體、硬體有著大幅度升級，透過偵測範圍更廣的雷達、攝影鏡頭等，在開啟全速域ACC、LKAS車道維持輔助後，在特定的路段，駕駛可完全手放開、腳離開油門剎車，一切交由車輛自動駕駛。

▲除了實現短暫的手放開，新系統還能幫駕駛自動變化車道。

新系統多了自動變換車道輔助，於高速公路開啟輔助駕駛同時，系統隨時偵測前方車況，若系統判斷車輛可允許變換車道超車時，駕駛只需使用方向燈切換，系統即會自動完成變化車道與超車。

車內也配置更先進的監控系統，位於中控螢幕下方的鏡頭隨時偵測駕駛臉部，當駕駛出現精神不濟打瞌睡時，系統會發出警告聲響。

▲日規Accord安全升級HONDA Sensing 360＋預計7月上市。

升級HONDA Sensing 360＋的Accord將於7月上市，售價600萬日圓，折合新台幣126萬，而另有提供未升級HONDA Sensing 360＋入門款，售價5,449,400日圓，折合新台幣114萬。

外型、內裝大致不變，新日規Accord搭上與Google合作的最新車載系統，動力維持2.0升e:HEV油電動力，引擎繳出147匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達可供給184匹馬力、34.2公斤米扭力，平均油耗23.8km/L。