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Skoda「大改款Superb」送審名單曝　雙動力、預計今年下旬登場

▲Skoda Superb 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda大改款第4代Superb出現在車安網合格名單，送驗資料中共有2動力，預計今年下旬就會到來 。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

車輛安全資訊網更新合格產品名單，其中也出現Skoda Superb合格資訊，這也意味著大改款第4代Superb預計在今年下旬到來。名單中也出現2款動力，預料首波就有1.5升TSI eTEC與2.0升TSI車型。

▲車安網合格名單。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

▲送驗名單中可看到共有1.5TSI eTEC、2.0升TSI兩種動力。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

Skoda Superb一直是品牌歷史悠久且重要的車系，全新第4代大改款Superb在2023年11月海外發表，同樣維持Sedan 4門房車、Combi旅行車選擇，同時也提供多元動力，車長也比改款前增加、軸距維持2,841mm，並有著最新Modern Solid設計語彙，在大面積水箱護罩及Matrix銳利頭燈下更加有型。

▲Skoda Superb 。（圖／翻攝自Skoda）

▲新一代Superb同樣提供Sedan房車、Combi旅行車的選擇。

座艙部分則採10吋數位儀表、13吋中控螢幕，並改採方向盤右側排檔設計，具有Smart Dials多功能旋鈕、15W手機無線充電等。

▲Skoda Superb 。（圖／翻攝自Skoda）

▲座艙也換上新世代設計，與Kodiaq一樣採方向盤撥桿排檔、Smart Dial智慧旋鈕。

動力方面，車安網資料顯示共有1.5升TSI eTEC與2.0升TSI車型，1.5升TSI eTEC採4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，具有150匹／25.5公斤米扭力，平均油耗達18.6km／L（Combi為18.5km／L）；2.0升TSI車型最大馬力達204匹（RS車型為265匹），皆搭配7速DSG雙離合自手排變速箱。

▲Skoda Superb 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Superb為品牌歷史悠久且重要的車系。

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