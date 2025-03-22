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Honda「新白牌電動機車」亮相！採交換式電池、搭大螢幕＆自家馬達

▲影片來源：Honda

記者林鼎智／綜合報導

繼先前在歐洲推出後，Honda（本田）日本二輪部門也發表新電動速克達CUV e：，在當地為2級輕便摩托車（等同台灣的白牌電動機車），採兩顆交換式電池設計，該電池為Honda Mobile Power Pack e：，並提供三種騎乘模式、首度搭載Honda RoadSync Duo連結功能。

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲在歐洲發表後，Honda也在日本市場推出CUV e：白牌電動機車，該車採雙顆可交換電池。（圖／翻攝自Honda，以下同）

新CUV e：主打都會通勤，共有珍珠白、霧面金屬黑、金屬銀三種車色，搭載Honda自家開發的6.0kW電動馬達，具有最大馬力8.2匹／2.2公斤米扭力，同時還有三種騎乘模式（Normal、Sport、Eco）與倒車功能，在60km／h測試下最大續航力可達57公里。

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲CUV e：搭載7吋全彩儀表，並首度支援Honda RoadSync Duo功能，其中導航功能可尋找附近換電站。

Honda新CUV e：全車皆為LED燈源，配備7吋TFT全彩液晶儀表，具有Honda RoadSync Duo功能，可與手機連接、提供導航、來電接聽、音樂等功能，其中導航功能還可根據剩餘電量提供附近換電站。

座高方面，新CUV e：為766mm，並具有Keyless免鑰匙系統、前後12吋輪圈、便利掛勾及手套箱內的Type-C插孔，Honda預計在日本年銷售700台，當地售價為528,000日圓，折合新台幣約11.6萬。

▲Honda CUV e:電動機車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e: 。（圖／翻攝自Honda）

▲CUV e：搭載自家開發的6.0kW電動馬達，具有最大馬力8.2匹／2.2公斤米扭力，同時還有三種騎乘模式（Normal、Sport、Eco）與倒車功能。

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