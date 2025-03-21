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限量150台還得抽籤！TOYOTA「Supra最終特仕版」折新台幣332萬

▲TOYOTA Supra日規新年式＆最終特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA日本原廠公布新年式Supra與最終特仕版售價，後者限量150台，還得抽籤才能入主 。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前發表新年式及Final Edition最終特仕版後（報導請點此），TOYOTA日本原廠也公布售價，新年式日規Supra RZ C-Class（3.0升車型）不論手排、8速自排車型皆為8,000,000日圓（折新台幣約176.8萬）；而最終版則是15,000,000日圓（折新台幣332萬），限量150台、並且還得抽籤才能入主。

TOYOTA Supra自2019年上市，並在2020年、2022年進行更新，此次新年式、同時也是最後一次更新，針對3.0升車型優化，包括升級前煞車碟盤加大、強化後底版結構、強化副車架／前支臂襯套、前後防傾桿等，另外原廠還優化電子阻尼控制系統、前後輪外傾角等，同時換上碳纖維鴨尾擾流等。

▲TOYOTA Supra日規新年式＆最終特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Supra日規新年式＆最終特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式Supra RZ 3.0車型不論手排、8速自排皆為8,000,000日圓（折新台幣約176.8萬）。

至於在Supra A90 Final Edition最終特仕版方面，全球限量300台，歐洲、日本配額各為150台，動力也提升至435匹／58.1公斤米扭力，同時原廠還優化油門反應、冷卻系統，並配置Akrapovic鈦合金排氣管、前後浮動通風碟、KW避震器、前19吋／後20吋輕量化輪圈與米其林Pilot Sport Cup2性能胎等。

▲TOYOTA Supra日規新年式＆最終特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Supra日規新年式＆最終特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲隨著Final Edition最終特仕版的推出，也代表A90 Supra世代告終，下一代車型可能由TOYOTA獨自開發。

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