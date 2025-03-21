賓士將機器人投入德國柏林工廠！可自行充電、負責廠內物流＆品管

▲賓士於德國柏林工廠開始投入機器人協助產線，主要負責重複性工作，包括零件物流、零件初步品管等。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）與美國Apptronik機器人公司合作，將機器人投入在德國柏林工廠測試，這些機器人將負責物流、品管等產線上的重複性工作，而賓士也不是唯一一家使用機器人生產的汽車品牌，其他像是特斯拉、BMW也有。

賓士是近期將機器人投入產線的汽車品牌，這些機器人是由美國Apptronik公司生產，該公司也曾獲賓士投資，目前正在德國柏林工廠內使用名為Apollo的機器人。

▲賓士使用的機器人源自美國Apptronik公司的Apollo機器人。（圖／翻攝自Apptronik）



最早這些機器人是用在內部物流，像是運送料件等，不過賓士也藉由員工透過遠端操作、AR擴增實境等方式訓練Apollo機器人，甚至還能在電量不足時自動去充電，後續也讓Apollo機器人進行零件品管的任務。

除了賓士之外，特斯拉也正在開發自家的Tesla Bot機器人，該機器人還曾來台亮相（報導請點此）；而BMW則在去年就已在南卡羅來納州工廠使用機器人，只能說未來只會有更多機器人投入製造業，協助產線生產。

▲賓士還透過員工以遠端操作、AR擴增實境等方式訓練Apollo機器人。