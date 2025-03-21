TOYOTA和泰召修三車款　油電Camry、2大型MPV都入列

▲TOYOTA和泰發佈三車款召修，其中Alphard主要是引擎蓋飾板瑕疵，受影響車型為2020年7月30日至2020年11月23日出廠。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA總代理和泰近日發布3車款召修，分別為Alphard、Camry Hybrid與Sienna，其中Alphard、Camry Hybrid皆為舊款已停售車型，而Sienna則是目前販售車款。

首先在Alphard上，召修車型為2020年7月30日至2020年11月23日出廠車型，因引擎蓋飾板安裝結構考慮不足，可能因溫度變化而變形，在反覆應力作用下可能導致裂痕及鬆動，最嚴重恐從車輛上脫落，和泰將針對受影響車輛免費召修更換引擎蓋飾板。

Camry Hybrid方面，則是2019年3月至2019年5月出廠的油電車型，因燃油泵葉片強度可能不足，導致葉片變形後與燃油泵干涉而停止運轉。在此情況下可能亮警示燈、或車輛發生抖動，最嚴重將失去動力或無法再發動引擎。和泰將通知受影響車主免費更換燃油泵總成改善品，作業時間約1.5小時。

▲Camry油電車型也在召修名單內，主因是燃油泵葉片瑕疵，受影響車型為2019年3月至2019年5月出廠的油電車型。



至於Sienna的部分，則是2021年1月5日至2025年1月16日出廠車型，因特定供應商未按照規定的扭力值鎖緊螺栓，導致配備第3排座椅椅背鎖在收折組件底板上的固定力不足，在特定碰撞情境下，若第3排上有乘員，未鎖緊的座椅椅背可能無法如預期運作，可能增加乘員受傷的風險。和泰將通知受影響車主入場免費實施第3排椅背螺栓鎖緊至固定扭力，作業時間約0.6小時。

▲Sienna的部分，則是第3排座椅椅背鎖在收折組件底板上的固定力不足，召修對象為2021年1月5日至2025年1月16日出廠車型。