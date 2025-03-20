賓利預告今年將推2新車！客製化程度創新高、首款電動休旅2027到

▲賓利公布2024年成績單，達成史上第4佳績，去年營業利潤達3.73億歐元。（圖／翻攝自Bentley）



記者林鼎智／綜合報導

英國豪奢品牌賓利（Bentley）近日為旗下歷史最久的Pyms Lane 工廠專配電動車產線，同時也宣布品牌達成客製化程度創新高，並預告將在2027年推出品牌首款電動車，並且會是電動休旅。

賓利2024年營業利潤達3.73億歐元，創下品牌105年來史上第4佳績，雖然在前期產品投資影響下營收下滑10%，但透過豐富產品陣容及提升客製化項目，使每一輛賓利的銷售在2年內都成長10%，銷售回報率也來到14.1%，並且有高達70%買家都選擇Mulliner客製化。

▲受到前期產品投資影響，賓利去年總營收下滑10%，但銷售回報率達14.1%。



去年賓利也為Continental GT的W12引擎劃下句點，在全新第4代車型上換搭油電動力系統，以4.0升V8雙渦輪引擎、電動馬達及25.9kWh電池組成，使最大馬力來到782匹／102公斤米扭力。

賓利也預告今年還會推出Flying Spur與Continental GT的新車，將同樣搭載V8油電動力，但定位會在Speed與Mulliner之下，屬於動力較低的衍生車型。

▲賓利也預告今年還會推出2款新車，不過是輸出較低的衍生車型。