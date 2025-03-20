75萬！Vespa 946 Snake蛇年特仕版實車亮相　絕美設計台灣僅7輛

▲Vespa 946 Snake蛇年特仕版今（20）日實車亮相，全球限量888台，台灣僅7輛，據了解售價為75萬。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台中報導

偉士牌（Vespa）全球限量888台的Vespa 946 Snake蛇年特仕版，今（20）日正式於Vespa台中旗艦店實車亮相，全台配額僅7台，在受訂前就已全數完售，據了解946 Snake蛇年特仕版售價為75萬，相較龍年（70萬）、兔年（68萬）版本更高，僅次於946 Christian Dior（95萬）。

▲946蛇年特仕版是以冰雪景觀作為設計來源，全車採「漸層冰晶藍」車色。



此次946蛇年特仕版是以冰雪景觀作為設計來源，全車採「漸層冰晶藍」車色，包括輪圈、後視鏡皆同色處理，另外像是握把、座椅處也融入蛇鱗紋理設計，並在油箱蓋、前土除上採鍍鉻蛇紋徽飾，整體塗裝設計絕美，宛若藝術品。

▲946蛇年特仕版在握把、座椅處融入蛇鱗紋理設計，並在油箱蓋、前土除處採鍍鉻蛇紋徽飾，整體塗裝設計絕美，宛若藝術品。



開啟946蛇年特仕版的椅墊，也能看到全球888台的限量銘牌，原廠還貼心遮蓋編號、交由車主揭露，油箱蓋也採鍍鉻材質，細節處盡顯質感。Vespa 946 Snake也是原廠致敬農曆年的Lunar Collection系列，也是繼兔年、龍年後的第3款，成為收藏家的目標。

Vespa 946蛇年特仕版即日起至4月6日將在Vespa台中文心旗艦店展演，想親身感受Vespa 946蛇年特仕版的車迷把握機會。

▲946蛇年特仕版即日起至4月6日止於Vespa台中文心旗艦店限時展演。