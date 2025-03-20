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哈雷驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」網炸鍋！中壢監理站道歉了

一名哈雷重機車到中壢監理站驗車，竟被手拿溫度槍的監理人員刁難，要求把手貼在排氣管頭段的隔熱裝置20秒。（翻攝自爆廢公社臉書社團）

圖文／鏡週刊

一名哈雷重機車主昨（19日）到新竹區監理所中壢監理站驗車，竟被手拿溫度槍的監理人員刁難，要求他把手貼在排氣管頭段的隔熱裝置20秒，作為檢測是否過關的依據。事後監理人員又以車主手心顏色變紅為由不給過關，但監理人員找另一台車示範時，卻只敢摸排氣管尾段、不敢摸頭段，氣得車主將錄影PO網。眼見車友們紛紛砲轟，中壢監理站今（20日）發新聞稿致歉，坦言檢驗流程確有不當。

根據車主公布當時被刁難手摸排氣管的錄影，監理人員明明有待溫度槍，卻要求他伸手摸排氣管的隔熱裝置，進行肉身測試；車主摸了20秒後手掌僅變紅但沒有燙傷，監理人員卻跳針狂問「有沒有紅？」認定檢測不通過，接著不聽車主解釋，走到另一輛重機旁親自示範，伸手去摸排氣管隔熱裝置，結果只敢觸摸排氣管尾段，車主見狀傻眼開嗆「叫我摸頭段，你自己摸尾段，好笑喔！」

影片曝光後很快引起大批車友砲轟，中壢監理站今日發新聞稿說明，依道路交通安全規則附件15規定，機車變更排氣管應有排氣系統（簡稱排氣管）隔熱防護裝置，以避免機車於正常騎乘或停放時碰觸乘坐者或行人，發生危害。

而昨日一名哈雷大型重型機車車主至監理站，辦理環境部替換用排氣管噪音認證之排氣管查驗，經檢驗人員查核，「排氣管隔熱防護裝置與原出廠配備（車輛型式安全審驗）明顯不同，排氣管亦未安裝適當之隔熱防護裝置，不符前開附件規範」，才導致爭議。

至於監理人員刁難車主「手摸排氣管20秒」，中壢監理站表示，檢驗人員請車主用手碰觸排氣管非檢驗之必需程序，確有不當，他們會立即檢討車輛檢驗實務流程，並加強同仁教育訓練。「另該站已主動聯繫車主，就相關疑義事項予以說明，並就檢驗人員不當之檢驗流程致歉，同時協助後續檢驗事宜。」


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關鍵字：哈雷重機驗車排氣管中壢監理站改裝機車摩托車

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