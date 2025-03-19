宏佳騰公布2024財報「油車銷量成長14.8％」！黃牌速克達市佔破7成5

圖文／7Car 小七車觀點

國內機車製造商 – Aeon 宏佳騰動力科技股份有限公司日前正式公布 2024 全年財報，其合併營收達新臺幣 22.9 億元，年增 6.81%。受惠於全球市場擴張、產能提升及新能源產品佈局，該公司營運表現穩健。第四季營收 4.83 億元，較前年 (2023) 同期微幅成長 1.47%，顯示品牌在國內外市場的持續競爭力。

宏佳騰近年持續強化海外市場佈局，2024 年外銷車輛總數較前一年成長 7%。其中，沙灘車銷售表現亮眼，並成功交付近 2,000 台 Dotstation 品牌電動機車 EV.C1 至韓國，進一步擴展電動車市場。同時，品牌於米蘭車展（EICMA）推出電動 ATV 概念車及商用電動三輪車，以技術創新提升電動載具競爭力。此外，越南廠於去年啟動營運，已完成引擎與零件組裝產線佈局，並計畫今年 4 月擴展至整車製造，強化供應鏈彈性，以滿足市場需求。

在台灣市場方面，宏佳騰持續推動「油電共好」策略，2024 年燃油機車銷量增長 14.8%，其中 250cc 以上大型速克達銷售近 2,500 台，並以 75.5% 市佔率居該級距領先地位。品牌亦加速門市轉型，預計 2025 年全台門市數量將成長 18%，進一步提升購車與售後服務體驗。此外，電動機車 EV.C1 上市後獲市場關注，成為品牌電動化發展的重要里程碑。

為推動新能源發展，宏佳騰旗下子公司「威杰能源」專注於氫能源技術，並計畫於今年第二季推出新產品，拓展綠能市場應用。透過氫能發電與儲能技術的發展，品牌希望建立更完善的新能源生態鏈，為市場帶來可持續發展的解決方案。

Aeon 宏佳騰表示，將持續深化全球市場佈局，並透過多元產品策略與新能源發展強化競爭力。隨著越南廠擴產及國內市場拓展，品牌未來營運將聚焦於生產效能提升與新能源技術創新，以穩健成長應對市場變化。