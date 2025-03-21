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BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 預告將在今年 IAA 車展帶來採用 Neue Klasse 平台的新世代車型，日前再次透露新車將採用「主動觸覺回饋」的垂直雙輻設計方向盤。

▲BMW 宣布採用 Neue Klasse 平台的新世代車型將搭載垂直雙輻方向盤設計。

根據官方表示，BMW 開發的視平線全景顯示取代傳統儀錶板後，方向盤的垂直雙輻改變了方向盤輪廓和駕駛員視覺重心，直立的延伸線可以引導駕駛人視線時刻向前，眼睛不離開前方路面，讓駕駛視野無障礙、更開闊。同時，在「三點」和「九點」設計符合人體工學的曲面，駕駛人自然而然地將雙手搭在最佳駕駛位置，手臂和肩膀自然放鬆，減少長時間駕駛時的肌肉疲勞。

不僅如此，不再有水平輻條遮擋的方向盤，讓駕駛人的大拇指和四指可以更直接握持在「三點」和「九點」鐘的位置，在極限駕控時能夠更緊握、不脫手，增強極限操控之下駕駛人和車輛的溝通。方向盤中間兩側的功能鍵也從水平變為垂直設計，大拇指尖掃過的可觸達距離覆蓋所有功能按鍵，手不離方向盤的自然設計讓駕駛更加安全。

重新設計的方向盤功能鍵採用左側駕駛域、右側生活域的佈局，左側專屬駕駛輔助功能區，整合自動停車等核心駕駛輔助控制功能；右側生活域則是支援音樂切換、智慧語音、接打電話等車輛基礎操作。實體按鍵得以繼續保留，因為 BMW 堅信在極限駕駛控制狀態下，必要的實體按鍵能夠在下意識操控中減少駕駛分心，增強駕駛安全。

Neue Klasse 平台的車款不僅代表著 BMW 將邁入新世代的開始，包含外觀設計、內裝鋪陳與動力系統均與過往傳統的 BMW 不同，因此備受車迷以及產業的期待。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWNeueKlasse汽車新車方向盤垂直雙輻

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