Alfa Romeo房車、休旅車傳今夏停產！有望來台成最後純汽油車款

▲Alfa Romeo愛快羅密歐傳出將在今年夏季停產Giulia 4門房車與Stelvio休旅，圖為現行款Gulia。（圖／翻攝自Alfa Remeo）



記者林鼎智／綜合報導

隨著排放法規關係，愛快羅密歐（Alfa Romeo）也傳出將在今年夏季停產燃油動力的 Giulia 4門房車及Stelvio休旅車，未來新一代Giulia、Stelvio都將換搭STLA平台，並採用Hybrid油電動力，甚至Stelvio還會有電動版。

有趣的是，雖然汽油車型將停產，但柴油動力則會稍晚。這項停產消息是從義大利經銷商的內部文件流出，文件指出Giulia Quadrifoglio將在3月31日停產、Stelvio Quadrifoglio則是4月30日停產，至於一般Giulia、Stelvio Sprint、Veloce 和 Intensa等則落在5月 31日。儘管官方尚未回應是否屬實，但若真的停產，即意味著上市10年的現行款Giulia與2016年上市的Stelvio將暫時告終。

▲在Reddit社群平台上流出義大利經銷商的內部文件，內容註明2車款的停產時間。（圖／翻攝自Reddit／r/AlfaRomeo）



幸運的是，Alfa Romeo目前已在開發下一代Stelvio，新車屆時皆搭載STLA Large平台，並且提供油電、電動動力，因此還有燃油引擎可買；而 Giulia則還在籌備中，下一代車型可能捨棄傳統4門房車，改採跨界風格，不過目前一切都還不確定。

台灣市場方面，尚騰汽車集團在入主寶嘉聯合後，未來將採Peugeot、Citroen、RAM、Jeep、Alfa Romeo等5品牌同展間&服務廠模式販售，日前也傳出Alfa Romeo品牌首波有望導入Giulia、Stelvio兩款車型，屆時也會是義大路毒蛇在台的最終純燃油車型。

▲Alfa Romeo目前已在開發下一代Stelvio，新車屆時皆搭載STLA Large平台，並且提供油電、電動動力。