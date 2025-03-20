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Opel「雙座電動小車」改款更新！有天窗、歐洲15歲青年可上路

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel針對Rocks微型電動車推出小改款更新，提供Edition、GS 2款更具運動化造型的選擇。（圖／翻攝自Opel，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Opel（歐寶）原廠近日針對Rocks微型電動車進行小改款更新，Opel Rocks其實就是雪鐵龍（Citroen) Ami 的雙生車，在Ami改款後也跟上腳步（報導請點此），不僅外觀更新，同時也新增Edition、GS兩款版本，具有更運動化的造型。

Opel Rocks原本名為Rock-e，後來也曾更名為Rocks Electric，現行款在2021年上市，與Ami一樣，在部分歐洲國家年滿15歲即可上路。

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Rocks與雪鐵龍Ami為雙生車，歐洲部分國家15歲青年就可上路。

此次小改款Rocks外觀換上黑色Vizor「閃電風鏡」水箱護罩、並提供銀色Blitz廠徽標誌，原廠還增添Rock E-Xtreme概念車上的照明裝置，具有LED頭燈，並保留對稱且反向開啟的車門設計。

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Rocks維持雙座、反向車門設計，同時內裝也採白／灰色調，一改先前的檸檬綠配色。

Rocks的雙座內裝大致不變，不過也捨棄了先前的檸檬綠配色，改以白色／灰色取代。另外手機架也取代了中控螢幕，並具有全景天窗、USB插孔、手動窗及部分儲物空間，比較可惜的是沒有空調。動力上，Rocks維持最大馬力8匹電動馬達、5.5kWH電池，最大續航力為75公里，極速45km／h，售價尚未公布。

▲Opel Rocks微型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲目前Opel尚未公布Rocks小改款售價。

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