入門不變！BMW「新年式X1」官網上架　 sDrive20i音響升級小漲1萬

▲BMW新年式X1資訊官網上架，其中入門 sDrive18i車型維持196萬不變，sDrive20i車型則升級harman kardon音響，小漲1萬來到217萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼先前新增iX1 eDrive20 xLine入門電動車型後，BMW總代理汎德近日也在官網上架燃油動力的新年式X1資訊，其中入門X1 sDrive18i xLine車型並未變動，售價維持196萬，而頂規X1 sDrive20i xLine則升級harman／kardon音響（12支揚聲器），售價則小漲1萬來到217萬。

與iX1新年式同樣，燃油動力的X1在新年式入門車型維持不變，但針對高階版本的X1 sDrive20i xLine升級標配harman／kardon音響，不僅聽覺感受較原本6具揚聲器的音響系統出色，並且若以選配harman／kardon音響系統來看（選配價4.1萬），對比新年式售價小漲1萬，可以說是相當划算。

▲新年式X1 sDrive20i升級音響僅小漲1萬，該音響系統若以選配方式則要價4.1萬。



至於其他配備上則沒有差異，而X1動力皆採1.5升直列3缸渦輪引擎、Steptronic 7速雙離合自手排配置，入門sDrive18i xLine具最大馬力136匹／23.5公斤米扭力；sDrive20i 更導入48V輕油電系統，具有156匹／24.5公斤米扭力。