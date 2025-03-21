ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

入門不變！BMW「新年式X1」官網上架　 sDrive20i音響升級小漲1萬

▲BMW X1 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新年式X1資訊官網上架，其中入門 sDrive18i車型維持196萬不變，sDrive20i車型則升級harman kardon音響，小漲1萬來到217萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前新增iX1 eDrive20 xLine入門電動車型後，BMW總代理汎德近日也在官網上架燃油動力的新年式X1資訊，其中入門X1 sDrive18i xLine車型並未變動，售價維持196萬，而頂規X1 sDrive20i xLine則升級harman／kardon音響（12支揚聲器），售價則小漲1萬來到217萬。

與iX1新年式同樣，燃油動力的X1在新年式入門車型維持不變，但針對高階版本的X1 sDrive20i xLine升級標配harman／kardon音響，不僅聽覺感受較原本6具揚聲器的音響系統出色，並且若以選配harman／kardon音響系統來看（選配價4.1萬），對比新年式售價小漲1萬，可以說是相當划算。

▲BMW X1 。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式X1 sDrive20i升級音響僅小漲1萬，該音響系統若以選配方式則要價4.1萬。

至於其他配備上則沒有差異，而X1動力皆採1.5升直列3缸渦輪引擎、Steptronic 7速雙離合自手排配置，入門sDrive18i xLine具最大馬力136匹／23.5公斤米扭力；sDrive20i 更導入48V輕油電系統，具有156匹／24.5公斤米扭力。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅汽油BMWX1sDrive18isDrive 20iharman／kardon音響汎德

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】直男發言

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

賓士將機器人投入德國柏林工廠！可自行充電、負責廠內物流＆品管

賓士將機器人投入德國柏林工廠！可自行充電、負責廠內物流＆品管

最新文章

賓士將機器人投入德國柏林工廠2025-03-21

快訊／TOYOTA會長豐田章男降臨台灣2025-03-21

BMW「新年式X1」官網上架2025-03-21

台灣Volvo首推家用充電樁健檢2025-03-21

TOYOTA和泰召修三車款2025-03-21

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」2025-03-21

「新HONDA Accord」安全大升級更聰明2025-03-21

BMW新車將採用垂直雙輻設計方向盤2025-03-21

賓利預告今年將推2新車2025-03-20

日媒曝三菱委託鴻海生產電動車2025-03-20

熱門文章

哈雷驗車被刁難手摸排氣管20秒2025-03-20

快訊／TOYOTA會長豐田章男降臨台灣2025-03-21

BMW新車將採用垂直雙輻設計方向盤2025-03-21

「新HONDA Accord」安全大升級更聰明2025-03-21

比亞迪公布全新電動休旅海獅05 EV2025-03-19

TOYOTA和泰召修三車款2025-03-21

偉士牌946 Snake台灣實車亮相2025-03-20

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」2025-03-21

台灣賓士首波25年式新車224萬起2025-03-09

愛快羅密歐房車＆休旅車停產2025-03-20

相關新聞

台灣Volvo首推「家用充電樁」免費健檢！打造安全家用充電環境

台灣Volvo首推「家用充電樁」免費健檢！打造安全家用充電環境

TOYOTA和泰召修三車款　油電Camry、2大型MPV都入列

TOYOTA和泰召修三車款　油電Camry、2大型MPV都入列

BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

賓利預告今年將推2新車！客製化程度創新高、首款電動休旅2027到

賓利預告今年將推2新車！客製化程度創新高、首款電動休旅2027到

日媒曝「三菱委託鴻海」生產電動車　可能車型就是Model B！

日媒曝「三菱委託鴻海」生產電動車　可能車型就是Model B！

讀者迴響

熱門文章

哈雷驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」網炸鍋！中壢監理站道歉了

哈雷驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」網炸鍋！中壢監理站道歉了

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

「新HONDA Accord」安全大升級更聰明！日本預告上市折合新台幣114萬

「新HONDA Accord」安全大升級更聰明！日本預告上市折合新台幣114萬

比亞迪公布「全新電動休旅車海獅05 EV」！標配天神之眼C高階智駕

比亞迪公布「全新電動休旅車海獅05 EV」！標配天神之眼C高階智駕

TOYOTA和泰召修三車款　油電Camry、2大型MPV都入列

TOYOTA和泰召修三車款　油電Camry、2大型MPV都入列

75萬！偉士牌946 Snake蛇年特仕版實車亮相　絕美設計台灣僅7輛

75萬！偉士牌946 Snake蛇年特仕版實車亮相　絕美設計台灣僅7輛

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」台灣今年見！折合新台幣97萬起

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」台灣今年見！折合新台幣97萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366