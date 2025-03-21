台灣Volvo首推「家用充電樁」免費健檢！打造安全家用充電環境

▲Volvo國際富豪汽車推出「充電樁安心檢」活動，將針對PHEV、電動車安裝Volvo家用充電樁的車主提供免費到府安檢服務。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo國際富豪汽車今（21）日推出「充電樁安心檢」活動，將針對家中安裝Volvo家用充電設備的PHEV油電、BEV電動車主，提供免費到府家用充電樁安檢服務，打造更安全的家用充電環境。

Volvo成為首家提供家用充電樁健檢服務的豪華品牌，此次活動將邀請安裝Volvo家用充電樁的車主免費參與，只要在2022年12月31日前由授權合作夥伴安裝的車主，即日起將由國際富豪汽車主動聯繫安排2年（2025、2026年）各一次免費檢查服務。

▲國際富豪汽車將派遣充電樁安裝專業技術人員，針對充電樁的外觀、線路、電壓、電流等進行例行性檢查。



針對購買Volvo充電樁但未經由 Volvo授權合作夥伴到府安裝的車主，也可透過「充電樁安心檢」活動頁面上傳Volvo充電樁購買證明後完成報名，經審核確認後，即可享2025年一次免費充電樁用電安全健檢服務（前述之服務不包含車主轉售之二手車）。

國際富豪汽車將派遣充電樁安裝專業技術人員，針對充電樁的外觀、線路、電壓、電流等進行例行性檢查，提供使用Volvo充電樁的消費者保有最佳使用體驗。