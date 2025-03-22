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Volvo運用AI＆虛擬環境「強化車輛安全技術」！數月測試時間變數日

圖文／7Car 小七車觀點

為了進一步提升車輛安全性，Volvo Cars 正積極運用人工智慧 (AI) 技術，透過高擬真的虛擬世界來強化駕駛輔助系統 (ADAS) 和其他安全軟體的開發。透過 AI 生成的數據模擬，Volvo 能夠重現緊急煞車、急轉彎或駕駛介入等事件，並在虛擬環境中進行深入分析，以找出最佳的事故預防方案。

Volvo 利用 AI 與虛擬環境 強化車輛安全技術

其中，Volvo 採用了一項名為「Gaussian Splatting」的先進計算技術，該技術可將真實世界的視覺數據轉換為高擬真的 3D 場景。這些虛擬場景不僅能夠自由調整，例如加入或移除道路使用者、改變交通狀況或障礙物位置，還能大幅縮短軟體測試時間，使開發團隊能夠在數日內完成原需數月才能涵蓋的極端情境測試。

Volvo Cars 的全球軟體工程主管 Alwin Bakkenes 表示：「我們已經擁有數百萬筆從未真正發生的事故數據，這些數據能夠幫助我們訓練軟體模型。透過 Gaussian Splatting 技術，我們可以將罕見的邊緣案例轉化為成千上萬種變化版本，進一步提升 AI 演算法的學習能力，甚至能在現實世界發生事故前就提前預測並加以防範。」

除了 AI 技術外，Volvo 也結合真實世界的測試環境來驗證這些軟體的可靠性。這些虛擬環境由 Volvo 旗下的軟體公司 Zenseact 共同開發，並與瑞典頂尖學府的博士研究計畫合作，探索神經渲染技術 (Neural Rendering) 是否能進一步應用於未來的安全科技。

Volvo 利用 AI 與虛擬環境 強化車輛安全技術

Volvo 對於數據導向的安全技術開發早已行之有年。早在 1970 年代，Volvo 的安全研究團隊便開始透過現場測量事故痕跡來分析碰撞機制，並從中研發出包括頸椎保護系統 (Whiplash Injury Protection System) 和側撞保護系統 (Side Impact Protection System) 等安全創新。而如今，AI 技術的引入則進一步強化了 Volvo 在安全領域的領導地位，使其能更高效地預測和避免風險。

為了推動 AI 技術的應用，Volvo 近期也擴大與 NVIDIA 的合作，透過 NVIDIA DGX 超級運算平台來處理來自車輛感測器的龐大數據，並進一步訓練未來的安全模型。此舉不僅加快了人工智慧的發展速度，還促成了 Volvo 與 Zenseact 在北歐設立全新大型數據中心，為未來 AI 技術的進一步發展奠定基礎。

透過 AI 與虛擬世界的深度整合，Volvo Cars 正在打造更聰明、更高效的安全系統，為駕駛與乘客提供更全面的行車保障。

Volvo 利用 AI 與虛擬環境 強化車輛安全技術

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VolvoAI人工智慧虛擬駕駛輔助ADAS安全汽車新車

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