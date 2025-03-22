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比亞迪「海豹06旅行車DM-I」即將登場！搭1.5升引擎＋插電油電動力

圖文／7Car 小七車觀點

BYD 旗下的「海洋系列」的「海豹」車系在 2022 年登場後，擄獲大量當地與世界各國消費者們的支持，其中相當受到歡迎的海豹 06 在陸續推出純電以及插電式油電車型後，官方還預計將推出旅行版 DM-I 車型，進一步拓展車系陣容。

BYD 海豹 06 DM-I 旅行版即將登場。

在外觀方面，海豹 06 DM-I 旅行版作為新車型，其在維持現有主體設計的同時，還在細節上進行調整。車頭部分仍然採用封閉式前水箱罩設計，並與兩側多邊形頭燈組融為一體。車側部分，車頂線條在 B 柱之後向後微幅度向下傾斜，藉此帶來更大的後行李廂空間，第二排的頭部空間也會同步提升。車尾方面則可以看到車頂新增尾翼，搭配與轎車版同款的貫穿尾燈組。車身尺寸方面，其長寬高分別為 4,850mm x 1,890mm x 1,505mm，軸距為 2,790mm。

內裝部分承襲海洋系列車款的風格，大量採用海灣式曲線設計，並輔以藍色元素點綴。配備上採用全液晶儀表搭配 15.6 吋大型觸控螢幕、三幅式平底多功能真皮方向盤、皮革座椅、小巧的水晶排檔桿以及氣氛燈。其餘配備亦相當豐富，包含前麥花臣搭配後四連桿獨立懸吊、主動進氣格柵、手機 NFC 車鑰匙、原廠 ETC、6 安全氣囊、VTOL 行動電站、倒車影像、自動空調+後排出風口、主駕車窗一鍵升降、胎壓偵測功能等等。

動力系統搭載第五代 DM-I 插電式混合動力，以 1.5 升汽油引擎為基礎搭配電動馬達組成，引擎最大輸出為 74kW。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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