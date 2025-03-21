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福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」台灣今年見！折合新台幣97萬起

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯車迷心心念念的第4代Tiguan休旅預計今年登場，而北美近來搶先一步上市，其共有4種等級，搭載2.0升渦輪，當地售價折合新台幣97萬起！

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

▲來自歐規Tayron 7人座休旅，北美延續經典的Tiguan作為新車命名。

北美最新上市的Tiguan休旅其實是來自歐規的Tayron 7人座，Tayron算是Tiguan Allspace後繼接班人，而北美上市的Tiguan則採用5人座配置。

至於台灣市場今年預計首波會以5人座為主，至於是否會有歐規的Tayron 7人座車型，尚待台灣原廠公布。

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

▲北美正式開賣新一代Tiguan，台灣已在今年導入計劃中。（圖／翻攝自福斯）

▲北美售價折合新台幣97萬起。

北美Tiguan提供S、SE、SE R-Line Black、SEL R-Line四種車型，開價29,495美金起，折合新台幣97萬。外觀採用與歐規Tayron相同設計，導入第4代Tiguan家族設計語彙，搭配車尾搶眼的幾何造型LED尾燈，展現更年輕、時尚的高顏值。

車內配置採12.9吋多媒體螢幕，搭配10.25吋數位儀錶，並具有環艙氣氛燈、3區恆溫空調、全景天窗、HK高級音響、HUD抬頭顯示器等，以及福斯招牌的IQ.Drive輔助駕駛系統。

動力沿用熟悉代號EA888的2.0升渦輪引擎，性能較前代升級優化，搭配8速自排變速箱，提供前驅、4Motion四驅配置，繳出201匹馬力，官方還另表示還具備1,800磅拖曳能力。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenTayron

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