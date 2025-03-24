Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

▲Mazda計劃今年推出全新入門休旅CX-20取代CX-3。（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

日前Mazda大規模於泰國投資生產基地，用意為了用價格優勢進軍東南亞市場，而新增的泰國產線將負責全新入門休旅，這款名為CX-20的狠角色，未來將取代久未改款的CX-3，來向TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks等級距發起攻勢。

國外媒體《kolesa.ru》最新繪製CX-20預想圖搶先讓車迷預覽，採用家族CX-30、Mazda 3常見的家族設計，結合更搶眼的狹長LED頭燈，就算主打入門級距的全新休旅，也能擁有不輸高階車款的年輕運動感。

▲CX-30問世後，壓縮到CX-3地位，全新的CX-20將來補位。（圖／翻攝自Thailand Board of Investment）

事實上，當時Mazda於泰國總理合照時，就已經曝光這輛全新入門休旅設計草圖，其定位比CX-30更小，且確定會有油電動力，屆時不僅擁有更具競爭力的價格，且還能補位久未改款的CX-3。

東南亞市場的入門休旅同樣競爭，該級距不僅有TOYOTA Yaris Cross，甚至還有三菱Xforce、Nissan Kicks、HONDA ZR-V、HR-V等強敵，全新CX-20將採用油電進攻一級戰區，將從泰國生產成為全球戰略車銷往其他市場，這款CX-20熱門休旅車台灣未來也有高機率會導入。