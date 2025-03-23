英國新創電動車品牌「Perseus正式亮相」！2027交車搶占豪華級距

圖文／7Car 小七車觀點

日前，來自英國的新創電動車品牌 Perseus Motor Corporation 正式登場，目標為全球電動車市場帶來更高效、智慧且兼具性能的駕馭體驗。該品牌強調創新技術與永續發展的結合，致力於重新定義高端電動車的駕馭感受。

Perseus 表示，電動車市場的發展正處於快速變革期，消費者不應在性能、科技、永續性與效率之間做出妥協。該品牌將四者融合，以打造兼具駕馭樂趣與智能科技的高性能電動車。透過先進的車輛平台共享策略，Perseus 能夠加速新車開發，縮短產品導入時間，讓消費者更快體驗最新技術。

在技術層面，Perseus 強調智慧駕馭體驗，導入新世代人工智慧（AI）與人機介面（HMI），並透過精準調校提供符合現代駕駛需求的動力表現。Perseus 宣稱，該品牌由資深業界專家組成團隊，結合汽車工程、科技與設計領域的專業，致力於在性能、效率與創新方面樹立新標準。

Perseus 進一步表示，品牌不僅是一家汽車公司，更是一種對未來駕駛的願景，希望讓電動車不僅是市場上的另一種選擇，而是最理想之解決方案。隨著全球電動車市場持續發展，Perseus 期望透過獨特的產品策略與技術優勢，在高端電動車市場中占有一席之地。