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Bugatti公布「新山豬王超跑客製化選項」！競技套裝同步公開

圖文／7Car 小七車觀點

法國超級跑車品牌 Bugatti 日前 (3/20) 於官方網站宣布，正式開放旗下全新超級跑車 Tourbillon 的客製化選項，並同步推出全新 Équipe Pur Sang 規格，進一步強化車輛的競技氛圍與動態性能表現。此舉不僅向 Bugatti 豐富的賽車傳統致敬，也為 Tourbillon 帶來更具侵略性的空氣力學設計與專屬內外觀細節。

Équipe Pur Sang 在法語中意指「純種競技團隊」，代表 Bugatti 於賽道上的輝煌傳承。這一選項為 Tourbillon 帶來專屬的空氣力學升級，包括：全新設計的 前擾流板，搭配擁有小型端板的後擾流翼，使車輛在高速行駛時獲得更穩定的下壓力與更優異的操控表現。此外，車尾部分則換上全新設計的 8 出排氣尾管，結合特殊的後分流器，不僅提升空氣動力效率，亦進一步強化 Tourbillon 的性能姿態與聲浪表現。

輪圈部分則導入全新方向性輪圈設計，前輪尺寸為 20 吋、後輪為 21 吋，並具備左右專屬設計，不僅提升車輛的冷卻效能，亦可有效減少亂流，使後散熱器氣流提升 8%，確保車輛在極端駕駛環境下依然維持穩定的動力輸出。

進入座艙，Équipe Pur Sang 選項延續 Bugatti 追求細節的工藝精神，提供專屬刺繡徽飾點綴於儀錶檯與座椅頭枕，展現車輛與品牌賽車傳統的緊密聯繫。此外，內裝採用黑色拋光內飾，並搭配中碳纖維內裝套件，營造兼具奢華質感與性能取向的駕駛氛圍。

為進一步提升高速駕駛時的穩定性，該選項標配 Performance Seat 運動座椅，提供更強化的側向支撐，確保駕駛在高 G 力過彎時仍能維持最佳操控姿態。全車內裝則採用全 Alcantara 包覆，兼顧運動感與舒適性，呈現極致的駕駛體驗。

無論是否選配 Équipe Pur Sang，每一輛 Tourbillon 均搭載 Bugatti 全新開發的 8.3 升 V16 自然進氣引擎，輸出達 1,000 匹馬力，並輔以三具電動馬達提供額外 800 匹馬力，綜效輸出達 1,800 匹馬力。這具全新動力系統捨棄傳統渦輪增壓，以純自然進氣技術提供更直接且線性的加速感受，搭配電動馬達瞬間扭力輸出，打造前所未有的駕馭體驗。

即便具備強大性能，Tourbillon 仍維持極致的輕量化表現，透過 T800 碳纖維車體結構，搭載一體式電池結構與賽車級後分流器，使車輛整體重量低於前代車型，在保有 Bugatti 豪華基因的同時，達到更優異的操控靈活性。Tourbillon 全球限量 250 台，起價為 380 萬歐元，並由 Molsheim 工廠以高規格標準進行手工打造，確保每位車主皆能擁有獨一無二的 Bugatti 超級跑車。

Bugatti 近年來積極推動個人化訂製服務，隨著 Tourbillon 進入量產階段，品牌也進一步擴展客製化選擇範圍。車主可從 23 種外觀顏色、20 種皮革內飾、10 種 Alcantara 選項及 7 種地毯顏色中自由搭配，打造專屬的夢幻座駕。此外，儀錶板亦可進行個性化配置，部分元件更由瑞士鐘錶工藝打造，以超高標準呈現精緻細節。

隨著 Bugatti 進一步深化其超豪華市場布局，Tourbillon 不僅是品牌性能技術的巔峰之作，更體現了 Bugatti 近百年造車工藝與個性化訂製領域的持續進化。隨著全球限量 250 台的車輛陸續交付，Tourbillon 預計將成為 Bugatti 歷史上又一款具有劃時代意義的代表性車款。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BugattiTourtbillon新山豬王超跑跑車汽車新車選配客製化

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