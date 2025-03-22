他問「男生一定要買車嗎」？網友曝：會影響工作升遷

▲有網友好奇現在的大環境，會覺得男生就一定要有汽車嗎？（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

現今大眾交通運輸很方便，不過騎車或開車代步仍有其必要性。近日就有網友好奇問道「會覺得男生就一定要買車嗎？」貼文引起網友熱議，對此就有過來人表示「有小孩就買，單身或只有夫妻兩人就不一定，看需要。但有車比較會去旅行」。

近日有網友以「會覺得男生就一定要買車嗎？」為標題在PTT發文，原PO表示，現在的年輕男生都會騎重機載女生，不過有些重機的價格，堪比1台汽車了，價格對於年輕族群來說，不是每個人都能輕易負擔的。對此原PO就認為「誰說男生就一定要買車（指汽車），如果單身好像沒有買也沒差吧」。

貼文一出引起熱議，網友們立場兩極，有人認為「台灣很多祕境非常需要車，你常看很多人嫌台灣很無聊，87％是無車族」、「對於想扶養子代的女人來說，一定會希望整個家庭至少擁有1台」、「如果是交友的話，有車確實比較加分」。甚至有網友分享職場上遇過的狀況「有些主管會看你有沒有車跟對象，升遷會有差，穩定度的考量，雖然買不買是個人意願」。

不過也有另一票網友認為沒必要買車，紛紛留言「不會，這就刻板印象。真的有需要再買」、「使用率不高不用買可以租啊」、「要看對方養不養得起車，養不起硬要買就很……現在大眾交通工具那麼方便」、「有小孩是很方便舒適，沒有的話雙北沒買沒差。大眾運輸方便，開車找車位痛苦，偶爾租車就好」。

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