折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

▲Nissan Magnite進軍中東市場，成為第1個左駕地區。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

從印度發跡的入門休旅Nissan Magnite，人氣可謂水漲船高，勢力更擴大達45個國家以上，近來更進軍中東市場，成為全球第1個左駕地區，這下讓台灣導入機率又多了一些！

▲中東市場Nissan Magnite採用1.0升渦輪動力。

Nissan Magnite入門休旅近期把版圖擴到中東市場，當地售價66,699 里亞爾，折合新台幣59萬，採1.0升渦輪，擁有100匹馬力、15.5公斤米扭力，雖定位在Kicks之下，但全新Nissan Magnite可是擁有相當迷人，且不陽春的動感外型。

▲Nissan Magnite不到4米車長、軸距為2.5米，是都市鬧區代步新選擇。

中東市場導入為去年發表的小改款車型，車頭針對頭燈、水箱護罩整形，並搭配重新設計的16吋鋁圈，營造更有新意的精緻感，而粽色的新車色在陽光顯得更為耀眼、時尚。

內裝特別用上棕色、黑色混搭，來與外觀主題呼應，具備8吋多媒體螢幕，相較過去增加實用的無線Apple CarPlay/Android Auto手機連結，並還有數位儀錶。