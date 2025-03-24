研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

▲在電子線傳排檔設計下，現在許多新車捨棄傳統排檔桿，但不直覺的設計恐為駕駛帶來危險，圖為特斯拉Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

現在新車不僅螢幕越來越大、實體按鍵越來越少，就連排檔方式也很多元。不過最近Euro NCAP歐盟新車安全評鑑協會就指出，許多消費者對新型排檔方式（非傳統排檔桿）的設計感到困惑，可能造成安全性問題。

不同於傳統排檔桿，現在新車透過線傳排檔，提供包括旋鈕、方向盤撥桿、中控螢幕、按鍵式、甚至用水晶球體來進行操作。不過Euro NCAP就表示，雖然這些新型排檔方式看起來很炫，但設計上卻違反直覺，不僅需要一段時間熟悉操作，甚至還可能為駕駛帶來危險。

▲以Genesis GV60 EV電動休旅來說，其水晶球形排檔雖然相當吸睛，但駕駛需要一段時間才能熟悉。（圖／翻攝自Genesis）

事實上，像特斯拉就將檔位選擇整合至中控螢幕，完全取代傳統排檔桿；Genesis GV60 EV豪華電動休旅，更以可發光、可旋轉180°的水晶球體作為排檔旋鈕，但也讓部分車主覺得不實用，甚至還要自己貼字條提醒家人如何操作檔位。

不只Euro NCAP點出這項問題，NHTSA美國公路交通安全管理局也表示，不直覺、對駕駛觸覺／視覺回饋較差的排檔設計，也增添換檔時的風險；甚至連消費者報告（Consumer Reports）測試人員也曾在解除ACC主動車距巡航功能時，曾誤將Rivian R1S打到倒檔，也讓Rivian透過軟體更新來解決該問題。