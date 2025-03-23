ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「中型房車Lamando L」大陸推小改款！首次提供GTS運動化車型

圖文／7Car 小七車觀點

由上汽大眾主導的 Volkswagen Lamando L (凌渡 L) 自 2022 年推出迄今也來到的產品改款的時刻。日前官方預告中期改款車型即將登場，並且將首度帶來 GTS 運動化版本。

▲Volkswagen Lamando L (凌渡 L) 將迎接中期改款車型，並首度推出 GTS 運動化車型。

Volkswagen Lamando 車系首度於 2014 年登場，並在 2022 年推出第二代車型，採用 VAG 集團的 MQB Evo 模組化平台，長寬高分別為 4,784mm x 1,831mm x 1,469mm，軸距為 2,731mm。

此次全新改款的凌渡 L 將換上經過重新設計的劍眉星目 LED 頭燈，中央的貫穿燈條位置稍微下移，並保留自發光廠徽設計；前保桿的氣壩面積依舊相當張揚，但是內部造型經過細修，並於兩側加入三角元素的進氣孔造型。至於首度推出的 GTS 車型則將會在水箱罩、後視鏡外蓋、車頂、輪等處採用黑色烤漆化處理，車尾部分則是加入 GTS 徽飾以及雙出排氣尾管，加強整體運動化氣息。

車內方面保有與 Golf 8 相似的家族化鋪陳，並配有 Beats 音響系統、抬頭顯示器、天窗、線傳排檔、電動前排座椅和主動式巡航控制系統等科技配備。

動力系統方面標準版採用 1.4 升 TSI 引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，提供 150hp 最大馬力與 250Nm 峰值扭力。然而這次推出的 GTS 車型，則是升級配備 2.0 TSI 渦輪四缸引擎，同樣搭配 7 速 DSG，最大馬力提升至 220hp，峰值扭力達 350Nm。

Lamando L 過去以來一直鎖定中國大陸三廂中型房車市場，相似風格的潛在競爭對手包含廣汽本田 Integra、北京現代 Lafesta、Lynk & Co 領克 03 等。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯LamandoL凌渡中型房車GTS運動汽車新車上汽大眾

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

福斯Lamando L大陸推小改款2025-03-23

小米挖5名BMW高管設歐洲研發中心2025-03-23

見證北美AMG歷史賓士500 SEL拍賣中2025-03-23

英國新創電動車品牌Perseus亮相2025-03-23

Bugatti公布新山豬王客製化選項2025-03-22

他問「男生一定要買車嗎」？2025-03-22

Skoda大改款Superb車安網現蹤2025-03-22

Honda「新白牌電動機車」亮相2025-03-22

【周焦點】韓系國產、進口新車百萬內2025-03-22

比亞迪海豹06旅行車DM-I即將登場2025-03-22

熱門文章

福斯Lamando L大陸推小改款2025-03-23

小米挖5名BMW高管設歐洲研發中心2025-03-23

見證北美AMG歷史賓士500 SEL拍賣中2025-03-23

Honda「新白牌電動機車」亮相2025-03-22

他問「男生一定要買車嗎」？2025-03-22

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜2025-03-14

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

【周焦點】韓系國產、進口新車百萬內2025-03-22

【周焦點】日系休旅大降52.3萬2025-03-15

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光2025-03-17

相關新聞

小米汽車「挖角5名BMW高管」設歐洲研發中心！去年虧62億拚加速出海

小米汽車「挖角5名BMW高管」設歐洲研發中心！去年虧62億拚加速出海

見證北美AMG歷史「賓士500 SEL拍賣中」！經典德式風格腹內徹底改造

見證北美AMG歷史「賓士500 SEL拍賣中」！經典德式風格腹內徹底改造

英國新創電動車品牌「Perseus正式亮相」！2027交車搶占豪華級距

英國新創電動車品牌「Perseus正式亮相」！2027交車搶占豪華級距

Bugatti公布「新山豬王超跑客製化選項」！競技套裝同步公開

Bugatti公布「新山豬王超跑客製化選項」！競技套裝同步公開

他問「男生一定要買車嗎」？網友曝：會影響工作升遷

他問「男生一定要買車嗎」？網友曝：會影響工作升遷

讀者迴響

熱門文章

福斯「中型房車Lamando L」大陸推小改款！首次提供GTS運動化車型

福斯「中型房車Lamando L」大陸推小改款！首次提供GTS運動化車型

小米汽車「挖角5名BMW高管」設歐洲研發中心！去年虧62億拚加速出海

小米汽車「挖角5名BMW高管」設歐洲研發中心！去年虧62億拚加速出海

見證北美AMG歷史「賓士500 SEL拍賣中」！經典德式風格腹內徹底改造

見證北美AMG歷史「賓士500 SEL拍賣中」！經典德式風格腹內徹底改造

Honda「新白牌電動機車」亮相！採交換式電池、搭大螢幕＆自家馬達

Honda「新白牌電動機車」亮相！採交換式電池、搭大螢幕＆自家馬達

他問「男生一定要買車嗎」？網友曝：會影響工作升遷

他問「男生一定要買車嗎」？網友曝：會影響工作升遷

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜挑戰百萬有找！2款全新休旅呼聲高

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜挑戰百萬有找！2款全新休旅呼聲高

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

【周焦點】進口小車60萬有找　國產新休旅、進口電動車百萬內　BMW新休旅

【周焦點】進口小車60萬有找　國產新休旅、進口電動車百萬內　BMW新休旅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366