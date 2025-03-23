福斯「中型房車Lamando L」大陸推小改款！首次提供GTS運動化車型

圖文／7Car 小七車觀點

由上汽大眾主導的 Volkswagen Lamando L (凌渡 L) 自 2022 年推出迄今也來到的產品改款的時刻。日前官方預告中期改款車型即將登場，並且將首度帶來 GTS 運動化版本。

▲Volkswagen Lamando L (凌渡 L) 將迎接中期改款車型，並首度推出 GTS 運動化車型。

Volkswagen Lamando 車系首度於 2014 年登場，並在 2022 年推出第二代車型，採用 VAG 集團的 MQB Evo 模組化平台，長寬高分別為 4,784mm x 1,831mm x 1,469mm，軸距為 2,731mm。

此次全新改款的凌渡 L 將換上經過重新設計的劍眉星目 LED 頭燈，中央的貫穿燈條位置稍微下移，並保留自發光廠徽設計；前保桿的氣壩面積依舊相當張揚，但是內部造型經過細修，並於兩側加入三角元素的進氣孔造型。至於首度推出的 GTS 車型則將會在水箱罩、後視鏡外蓋、車頂、輪等處採用黑色烤漆化處理，車尾部分則是加入 GTS 徽飾以及雙出排氣尾管，加強整體運動化氣息。

車內方面保有與 Golf 8 相似的家族化鋪陳，並配有 Beats 音響系統、抬頭顯示器、天窗、線傳排檔、電動前排座椅和主動式巡航控制系統等科技配備。

動力系統方面標準版採用 1.4 升 TSI 引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，提供 150hp 最大馬力與 250Nm 峰值扭力。然而這次推出的 GTS 車型，則是升級配備 2.0 TSI 渦輪四缸引擎，同樣搭配 7 速 DSG，最大馬力提升至 220hp，峰值扭力達 350Nm。

Lamando L 過去以來一直鎖定中國大陸三廂中型房車市場，相似風格的潛在競爭對手包含廣汽本田 Integra、北京現代 Lafesta、Lynk & Co 領克 03 等。