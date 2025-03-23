見證北美AMG歷史「賓士500 SEL拍賣中」！經典德式風格腹內徹底改造

圖文／7Car 小七車觀點

AMG 成立於 1967 年，是一家獨立工程公司，並以升級 Mercedes-Benz 車型的供應商而聞名。 1981 年，創辦人 Hans Werner Aufrecht 尋求在美國成立公司，在一次偶然的機會中，與伊利諾伊州 Classic Motors 的 Richard Buxbaum 會面，AMG 北美公司由此誕生。

▲美國拍賣商 RM Sotheby 宣布 Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG 將進行拍賣。

AMG 被 Mercedes-Benz 正式收購之前，已經在市場上累積不少經典作品。而這次由拍賣商釋出的 Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG，被車迷稱為 Blueberry，原本是 Buxbaum 的私家車，專為他所客製化打造。根據 RM Sotheby 介紹，它是 Aufrecht 贈送的禮物，最初是一輛標準德規 500 SEL，後來經過了徹底的改造。

與一般 SEL 不同的地方是，Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG 經過大幅度改裝，配備了 Bilstein 的新型運動化懸吊，現在採用五芒星交錯式 16 吋輪圈，同時身披客訂的金屬青金石藍色塗裝，並配有符合空氣動力學設定的前後下擾流、側裙，使這部傳統大型房車看起來更加凶悍。

動力系統方面，其搭載的 5.0 升自然進氣 V8 引擎也進行了升級，升級進氣系統，同時換上雙消音器的運動化排氣系統。

據悉 Richard Buxbaum 在將這輛車賣給美國億萬富翁 Richard B. Cohen 之前，Richard Buxbaum 將這輛車作為自己的日常用車使用了一年多的時間。在接下來的五年裡，新車主每天都使用這輛車，最後再賣回給 Richard Buxbaum，然後再轉賣收藏 Mercedes-Benz 的收藏家。

年復一年，從 1993 年到 2022 年，Richard Buxbaum 堅持不懈地努力想要買回這輛車。最後在 2022 年 10 月重拾這輛車並開始進行全面修復。目前 RM Sotheby 預計它的成交價將在 15 萬至 20 萬美元之間。