小米汽車「挖角5名BMW高管」設歐洲研發中心！去年虧62億拚加速出海

▲小米集團近日發布了2024年第四季度及全年財報。（圖／摘自小米汽車官網）

圖文／CTWANT

正推進在歐洲建立電動汽車研發中心計畫的小米，日前傳出在德國慕尼黑建設研發中心，聘請了BMW集團裏頭至少5名高管。小米試圖透過吸引擁有豐富經驗的高管來提升其研發和技術實力，以應對初入汽車市場所面臨的財務挑戰。

小米集團近日發布了2024年第四季度及全年財報。財報數據顯示，小米集團電動汽車等創新業務的營業收入為328億元人民幣（下同），占總體收入的9%，淨利潤虧損62億元。

花旗集團去年發布的研究報告預計，2024年小米每售出一部SU7汽車，平均將虧損6800元，整個造車業務預計將虧損高達41億元。這一數據反映小米在初入汽車市場時面臨的財務壓力。

小米聘請了在BMW工作15年的Rudolf Dittrich、BMW前經理Dusan Sarac以及跳槽至小米性能開發和整合方面的資深工程師Jannis Hellwig。BMW表示，不對個人人事問題置評，仍堅信公司有能力吸引和留住頂級人才。

小米還在德國慕尼黑招聘其他幾個職位，包括高級汽車設計師、高級汽車外觀設計師和車輛動力學工程師。對此小米沒有透露更詳細的細節，不過總裁盧偉冰近日表示，該公司將於2027年起在海外銷售汽車。

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