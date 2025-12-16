ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

作為印度MG主力車型的Hector，推出最新小改款上市，Hector專攻5人座市場、Hector Plus則為6與7人座設定，入手價11.99 萬盧比，換算新台幣約 46萬元左右，在當地市場依舊主打高 CP 值路線。

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

▲車頭換上更霸氣的水箱罩搭配新18吋鋁圈。

外型方面，Hector 小改款透過細節更新讓整體更耐看。車頭換上新的蜂巢式水箱護罩，前後保桿造型微調，18 吋鋁圈樣式也更新，視覺上更有新車感。同時新增新車色選擇，讓消費者在外觀搭配上有更多變化。

動力首波提供1.5升汽油渦輪，而2.0升柴油則明年補上，5人座入手門檻11.99萬盧比折合新台幣46萬；7人座車型則為17.29萬盧比，折合新台幣約66萬。

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

▲改款MG Hector印度上市。（圖／翻攝自MG）

▲14吋直列多媒體螢幕仍是亮點。

坐進車內，最大亮點依舊是 MG 招牌的 14 吋直立式中控觸控螢幕，科技感直接拉滿。配備面也不手軟，像是全景天窗、360 度環景影、Apple CarPlay、Android Auto應有盡有，而7人座車型則可選擇雙色內裝，營造更具質感的視覺感受。並具有L2等級的輔助駕駛。

