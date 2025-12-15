改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

▲改款新TOYOTA Corolla外型更帥、空間更大！大陸將於12/21上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣稱為Altis的TOYOTA Corolla，日前已在大陸發表最新改款造型，而大陸市場Corolla更要搶搭新年換新車熱潮，全新改款Corolla將於12/21上市，提供汽油、油電雙動力！

▲大陸改款Corolla外型翻新！尺碼更是有感進化。

外型車頭改用更銳利的設計語彙，搭配新式樣頭燈與日行燈，看起來比現行款更有精神，也更貼近年輕族群喜好的風格。大陸Corolla不僅外型搶眼，車室空間更強勢直逼Camry，光是車長增加75mm來到4,710mm、軸距增加50mm來到2,750mm，行李廂基本空間470L公升。

▲車內一口氣換上比台灣更豪氣的12.9吋螢幕。

中控台換上更大尺寸的12.9吋螢幕，整個座艙科技感直接拉滿，不再給人「入門房車」的老派印象。並搭配8.8吋數位儀錶，能支援OTA遠端更新。

內裝用料與細節也同步升級，包含飾板、縫線與座椅造型，都比過去更有質感，整體氛圍明顯往「家用但不無聊」的方向靠攏。

▲動力採用汽油、油電配置。

大陸提供1.8升油電、2.0升汽油，油電已升級最新第5代THS技術，擁有24.2km/L出色的平均油耗，一桶油更是能跑出1,041公里的續航。