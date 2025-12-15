「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

▲日本Mazda推出新年式CX-3，代表暫時還不會說再見。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda 近年產品線世代交替動作頻頻，旗下小型休旅戰線早已由CX-30 扛起銷售主力，不過這並不代表CX-3老將就此退場。日本Mazda日前公布 CX-3 新年式調整，再度證明這款入門休旅仍會持續更新，短期內還不會輕易說 goodbye。

▲日本新年式CX-3僅剩2款車型可選。

日規新年式CX-3車型精簡，汽油、柴油動力各剩下1款可選，汽油採用1.5升自然進氣開價270.49萬日圓，折合新台幣54萬；柴油採用1.8升渦輪開價355.74 萬日圓，折合新台幣約72萬。

▲汽油直接標配高階LED頭燈，柴油則有配備調整。

車型精簡後、配備變得更豐富，汽油版直接把過去需要選配主動式LED頭燈 變成標配，柴油版本則針對車窗玻璃增加隔熱、防曬功能，強化舒適度，但取消電動調整座椅、換檔撥片等配置。

CX-3持續獲得新年式更新，本身就釋出一個重要訊號：短期內並沒有要退場。對於偏好小車尺碼、預算有限、又想要Mazda駕馭感與設計質感的買家來說，CX-3 依然是好入手、好停車、好上手的選擇。