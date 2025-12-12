ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

記者徐煜展／綜合報導

已經接近7年都沒改款的LEXUS UX休旅，隨著UX 300e已經停產下架，讓外界擔憂油電UX 300h恐是下一個犧牲者，不過日本LEXUS已經打破油電UX停產傳聞，日前推出新年式UX 300h，提升戰力、續戰休旅市場。

▲日規新年式外型不變，主要針對車室照明優化。

日本LEXUS近日正式發表了 UX 300h 的新年式車型，成功在沉寂已久的 UX 車系上注入新活力。新年式主要在內裝與細節上進行升級，包括導入 64 色氣氛燈設計、提升內部照明亮度，並新增車色選項等小幅改良。整體動力與外觀維持現行設定，延續 UX 作為豪華入門休旅的特色定位。

日規新年式LEXUS UX 300h售價490.3萬日圓起，折合新台幣98萬，UX 300h以2.0升4缸自然進氣引擎，搭上豐田集團最新的第5代THS油電系統，比原本的UX 250h多了15匹馬力來到199匹，台灣目前售價為149.9萬起。

▲日本LEXUS推出新年式UX 300h！證明還要繼續賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲UX目前以油電做為主力。

隨著新年式的UX推出，至少意味著目前 UX 在日本與全球市場仍有銷售與更新計畫，暫時打破了外界對 UX 即將停產的揣測。

至於 UX 是否會迎來更大規模的次世代改款或電動化接班車，目前則尚未有官方具體公開後續規劃，但新年式的出現至少讓這款長青小休旅保有話題與市場能見度。

