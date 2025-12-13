ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相！三排大空間搭載2.5升渦輪油電

▲Hyundai大改款Palisade

▲原計劃第4季登台的Hyundai Palisade，將以月底台北車展作首秀舞台。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

原本就在台灣原廠計劃內的Hyundai Palisade，如今也將出席台北車展，屆時有望在現場發表並公布接單售價，Palisade可是旗下旗艦7人座休旅代表，不僅擁有寬敞的空間，更搭載省油、性能兼具的2.5升渦輪油電。

▲Hyundai大改款Palisade

▲Hyundai大改款Palisade

▲Palisade氣勢十足，不過仍有相當低的風阻係數。

新一代Hyundai Palisade尺碼5,060x1,980x1,805mm、軸距達2,970mm，車頭相當霸氣，在水平格柵、分離式頭燈及LED日行燈佈局下，讓視覺更寬大。下氣壩採主動式格柵設計、搭配水平引擎蓋及更直立的A柱、最大21吋輪圈，整體更粗獷、更有肌肉感。另外，即便是大型7人座休旅，新Palisade的風阻係數為0.31Cd，也是同級產品中最低。

▲Hyundai大改款Palisade

▲海外還擁有8人座配置。

參考海外規格，新Palisade採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，標配8人座，但可選配第2排獨立座椅、第3排則具有電動收折、加熱功能，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，具有15W手機無線充電板，所有座位皆有置杯架及100W的Type C插孔，另外也可選配BOSE音響系統。

台灣應會搭載2.5升渦輪油電，搭配6速手自排，擁有329匹馬力、46.9公斤米扭力，至於北美市場上還擁有3.5升V6動力，不過V6動力台灣導入機率不高。

